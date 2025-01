Con i suoi paesaggi naturali e i suoi castelli medievali, in questo borgo del Lazio sembra davvero di essere entrati in una fiaba.

Monte San Giovanni in Sabina è un incantevole borgo medievale situato nel cuore del Lazio, precisamente nella provincia di Rieti. Immerso tra le verdissime pendici del Monte Tancia e circondato dai Monti Sabini, questo piccolo paese vanta una storia ricca che risale al 1240, quando fu menzionato in un atto di vendita a favore della famiglia Orsini, una delle più significative dinastie nobiliari italiane. Sotto il controllo degli Orsini, il borgo divenne un centro economico e commerciale strategico per il controllo della valle del Tancia, importante via di comunicazione per mercanti e pellegrini.

Monte San Giovanni in Sabina offre una varietà di attrazioni storiche e naturali. Tra i luoghi da visitare ci sono i resti della Rocca di Tancia e del Castello di Fatucchio, utilizzati per difendersi dalle incursioni nemiche, e l’Osteria del Tancia, un momento di sosta per viandanti e mercanti nel passato. La Grotta di San Michele, di notevole importanza sia storica che spirituale, è un altro punto di interesse, insieme alla Chiesa di San Sebastiano Martire e alla Chiesa di San Giovanni Evangelista.

Raggiungere Monte San Giovanni in Sabina è facile; dista circa 80 km da Roma ed è accessibile in auto o in autobus attraverso il servizio Cotral. Gli amanti della natura e della cultura troveranno in questo piccolo borgo un vero paradiso, con panorami mozzafiato e un’atmosfera incantata che lo rende un luogo ideale per esplorare la storia, la tradizione e la bellezza del Lazio.