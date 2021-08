Sappiamo già come sono fatti i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Ora sappiamo anche, stando a voci considerate attendibili che provengono dalla Cina, che i due smartphone saranno lanciati il prossimo 13 settembre. Se fosse confermato, l’azienda di Mountain View potrebbe battere sul tempo Apple, che proprio nel corso della terza settimana di settembre dovrebbe svelare il suo nuovo iPhone 13 (per TechRadar, il giorno da segnare in agenda è il 14 settembre).

E’ curioso il fatto che i rumors sul lancio dei nuovi Pixel arrivino da un Paese, la Cina, dove Google generalmente non vende i suoi dispositivi. E’ in Cina, tuttavia, che Google ha prodotto l’ultimo Pixel, il 5 di fascia media. E sempre in Cina, a Shenzen, saranno assemblati i Pixel 6, nonostante la volontà dell’azienda Usa di spostare la produzione in Vietnam. Le restrizioni anti-Covid, infatti, hanno costretto Google a tornare sui suoi passi.