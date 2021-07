Alexa diventa sommelier virtuale per consigliare il vino ideale per ogni occasione. La scelta per ora è ristretta ma di qualità, perché interessa alcune delle migliori cantine italiane – Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti – con cui Amazon ha stretto l’accordo. La nuova funzione si chiama “Vino Perfetto” e guida gli utenti dell’assistente vocale nella scelta della miglior bottiglia da acquistare, in base ai propri gusti e all’abbinamento gastronomico.

Per farsi consigliare, basterà dire “Alexa, apri Vino Perfetto”, e si riceveranno informazioni in base alle proprie preferenze o all’occasione: una serata romantica, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro, o una partita dell’Italia agli Europei. Non solo. I consigli terrano conto del prezzo e dell’abbinamento gastronomico. Alexa, alla fine, condividerà tutte le informazioni sul vino ideale direttamente sullo schermo del dispositivo Echo Show, sull’app e via e-mail. Inoltre, quando gli utenti avranno familiarizzato con la nuova funzione dedicata al vino, potranno porre domande più dirette e complesse, chiedendo direttamente, per esempio, “Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro” oppure “Alexa, suggeriscimi un vino per un aperitivo con amici”, in modo da velocizzare e ottimizzare la ricerca.

La nuova funzione sul vino farà felice senz’altro gli appassionati, ma la strategia di Amazon non è legata solo ai consigli: ovviamente il vino individuato dall’assistente vocale si può poi ordinare attraverso la piattaforma di Bezos, e chi ha Prime può ricevere il vino con una spedizione gratuita, anche nel caso venga ordinata una sola bottiglia. Chi non è iscritto a Prime, invece, può contare sulla spedizione gratuita con un ordine minimo di 29 euro.