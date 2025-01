Con i bambini, tra moschee colossali e grattacieli che svaniscono nel cielo: ecco la “Terra delle 1000 e una notte”

La Regina degli Emirati Arabi offre un’esperienza straordinaria, caratterizzata da sicurezza, pulizia e tolleranza tra le religioni. Abbiamo scelto Dubai per un Natale al caldo, apprezzandone la facile accessibilità da Milano. Nonostante non abbiamo visto tutto, ci torneremmo volentieri per scoprire luoghi come il Museum of the Future e Abu Dhabi.

Il nostro viaggio è iniziato con un volo diretto Emirates, apprezzando l’ottimo servizio a bordo e la proposta di intrattenimento per bambini. Una volta atterrati, ci siamo avvalsi di “Transfereeo” per i trasporti, trovando un servizio impeccabile. In città, abbiamo esplorato diverse attrazioni senza difficoltà, gestendo pagamenti tramite carta di credito.

Abbiamo optato per un appartamento in zona JBR, che ci ha permesso di godere di splendide viste sul mare e di una comoda vicinanza alla spiaggia. Durante il soggiorno, abbiamo visitato molte attrazioni, tra cui il Dubai Mall e il Burj Khalifa. Non abbiamo potuto resistere alla tentazione di scoprire il Miracle Garden e di vivere un’escursione nel deserto, che è stata un’esperienza incredibile, compresa la cena in un campo arabo con diverse attività.

Ci siamo diretti a Bur Dubai, importanti per la cultura e la storia locale. Qui, abbiamo esplorato il quartiere di Al Fahidi, visitando gallerie e il Grand Souq. La zona è ricca di negozi di spezie e artigianato, con un’atmosfera vivace e autentica.

Un’altra giornata è stata dedicata ad Abu Dhabi, organizzando un tour privato che ci ha permesso di vedere la Grande Moschea, il Palazzo Emirates Palace e il mercato dei datteri con una varietà incredibile di prodotti. L’architettura dei palazzi e la bellezza dei luoghi visitati hanno reso la nostra esperienza unica.

Le temperature durante il soggiorno erano miti, consentendo di esplorare la città indossando abbigliamento estivo. Nonostante alcuni aspetti siano costosi, come le spese per l’alcol e alcune attrazioni, la qualità delle esperienze e dei servizi ricevuti ha reso il viaggio memorabile. Consigliamo vivamente di visitare queste meraviglie degli Emirati Arabi, immerse tra modernità e tradizione.