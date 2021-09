Arriva da Huawei, leader nel settore di Information and Communication Technology (oltre 190.000 in oltre 170 Paesi, una società privata di proprietà dei suoi dipendenti) e fornitore di componenti automobilistici intelligenti, il progetto di auto intelligente

L’idea è stata battezzata guida autonoma ‘full-stack’ ADS (Autonomous Driving Solution) e si differenzia dalle altre perché aggiunge alle auto private la funzionalità driveless consentendo a chi viaggia nelle città di abilitare facilmente tale modalità di navigazione in qualsiasi scenario e in qualsiasi condizione atmosferica e di traffico. Una specie di ibrido che può essere l’anello di congiunzione fra le vetture normali e quelle totalmente senza pilota.

Dal punto di vista tecnico quest’auto intelligente Huawei funziona grazie agli algoritmi ‘full-stack’, data lake di alta qualità, e un potente centro di calcolo e sensori.

Ma perché il colosso cinese ha scelto questa strategia? “L’industria automobilistica – spiega Tang Ming, Vice Presidente Huawei Intelligent Automotive Solutions Business Unit (Ias Bu) per l’Europa – si trova oggi a un punto critico nella sua trasformazione a favore di una mobilità connessa, autonoma, condivisa ed elettrica (Case, Connected – Autonomous – Shared – Electric). In questo processo si prevede che le tecnologie ICT svolgeranno un ruolo sempre più importante, motivo per cui sono così ben accolte dal settore. Potendo contare sulla nostra comprovata esperienza e sulle nostre competenze sviluppate in oltre 30 anni nel campo Ict, Huawei ha lanciato soluzioni e componenti intelligenti per automobili, con l’obiettivo di supportare gli OEM europei nella costruzione di veicoli intelligenti a prova di futuro. Il risultato è un’esperienza di viaggio intelligente, piacevole e affidabile per tutti i consumatori”.

E infatti, se potessimo utilizzare un solo sistema operativo per ciascun dispositivo, sia esso un elettrodomestico, una presa o una lampada, riusciremmo ad eliminare le attuali limitazioni che caratterizzano l’esperienza d’uso, migliorando così la quotidianità dell’utente finale grazie a una maggiore interoperabilità. Ecco perché l’abitacolo intelligente di Huawei connette con grande fluidità persone, veicoli e abitazioni, consentendo agli utenti di utilizzare facilmente diversi dispositivi attraverso le app integrate all’interno della propria auto.

E poi – in questo pacchetto hi-tech – c’è la tecnologia dell’Augmented Reality Head-Up-Display che migliora il campo visivo del pilota, una cosa non casuale perché Huawei è leader nel campo della tecnologia ottica e quindi riesce ad applicare le sue innovative tecnologie di visualizzazione ottica spaziale per offrire un’esperienza visiva di qualità superiore nei veicoli.

Il sistema ‘AR-HUD’ di Huawei offre infatti un angolo di visuale che può raggiungere i 13×5 gradi, coprendo così più corsie contemporaneamente. Pertanto, durante la guida, Ar-Hud trasforma un normale parabrezza in uno schermo Hd da 70 pollici per visualizzare tutte le informazioni di guida necessarie. In questo modo i conducenti possono tenersi informati, ad esempio apprendendo informazioni chiave sugli strumenti o sulla navigazione entro una distanza di 7,5 metri, il tutto senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

Non solo: questo sistema permette anche di migliorare l’attenzione e la sicurezza dei conducenti. Quando si guida in condizioni meteorologiche avverse, Ar-Hud utilizza sensori e realtà aumentata per visualizzare informazioni e importanti avvisi su pedoni, veicoli e ostacoli che potrebbero essere altrimenti difficili da notare a occhio nudo.

Infine, Ar-Hud offre anche un display full Hd con una risoluzione fino a 100 Ppd (pixels-per-degree). Ciò consente agli utenti di godere di un’esperienza di intrattenimento, gioco e video, altamente coinvolgente all’interno delle proprie auto. Ovviamente a veicolo fermo… Siamo davanti ad una tecnologia unica nel suo genere, che non solo integra la funzione anti-ghosting ed elimina la sensazione di vertigine, ma garantisce anche un design compatto per l’unità. ‘E nella versione 10L questo sistema può essere adattato a una varietà di modelli, assicurando a più consumatori una guida sicura con un campo visivo eccellente.