“Gran parte della bellezza dell’arte e della sua forza vive nei dettagli – scriveva qualche tempo fa Ben St. John, ingegnere del Google Cultural Institute – Solo quando ti trovi talmente vicino a un capolavoro che il naso quasi lo tocca si può apprezzare in pieno il genio di artisti come Monet o Van Gogh”. C’è un problema: avvicinarsi così tanto a un quadro all’interno di un museo farebbe probabilmente scattare un allarme o almeno causerebbe l’intervento dei custodi. Senza considerare che davanti alle opere più importanti c’è una tale fila che avvicinarsi a pochi centimetri non è nemmeno da prendere in considerazione.

Infine, ovviamente, c’è la pandemia da Covid-19, che ha reso estremamente più complicato andare nei musei o nelle città d’arte e scoprire questi capolavori. È soprattutto per questa ragione che negli ultimi tempi si è tornato a parlare di uno dei più interessanti progetti filantropici di Google, l’iniziativa Arts & Culture, e in particolare degli oltre 1800 quadri di arte classica e moderna che la società di Mountain View ha digitalizzato a livello gigapixel, rendendoli disponibili sulla app e sul sito dedicati, per l’appunto, all’arte e alla cultura.

Prima di tutto, con gigapixel s’intende una riproduzione digitale a definizione altissima, creata unendo svariate fotografie in un’unica, singola immagine. In questo modo è possibile creare immagini da un miliardo di pixel, una risoluzione superiore a quella delle normali macchine fotografiche professionali. Svolgere questo lavoro a mano è praticamente impossibile, infatti per dare vita alla collezione che si trova su Arts & Culture è stata utilizzata la cosiddetta Art Camera.

Come funziona il progetto Arts & Culture

La mostra

Grazie a questo strumento, la scansione ad altissima risoluzione dei quadri è stata automatizzata usando un sistema robotico che sposta la fotocamera lungo tutto il quadro, permettendole di scattare centinaia di fotografie ravvicinate e usando laser e sonar per assicurarsi che il fuoco sia sempre quello giusto: “Una volta che tutti i dettagli sono stati ripresi, il nostro software prende queste centinaia di scatti ravvicinati e li cuce assieme in un’unica immagine”, ha spiegato sempre St. John.

Attraverso computer, tablet o smartphone si possono in questo modo ammirare fin nei dettagli più intimi la Venere di Botticelli, la Notte Stellata di Van Gogh, la Torre di Babele di Pieter Bruegel e altri classici capolavori (oltre a opere meno note, per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo). Non solo: utilizzando la modalità Street View è possibile vedere le opere preferite in una galleria virtuale, mentre grazie alla realtà aumentata le si può collocare digitalmente (ma temporaneamente) sulle pareti di casa, facendosi anche un’idea delle loro dimensioni originali.

criptoarte

Non solo: il progetto Arts & Culture consente anche di salvaguardare per i posteri le opere d’arte soggette a un inevitabile deterioramento e anche di dare la giusta visibilità a quadri che non sempre hanno la notorietà che meritano (come le Tentazioni di Sant’Antonio di Joos van Craesbeeck) o ad autori caduti nel dimenticatoio (come la danese Kristian Zahrtmann). Tutto ciò non è ovviamente in grado di sostituire l’esperienza dal vivo, che è costituita da molti altri fattori (per esempio, la selezione e il percorso scelti dal curatore di una mostra) e grazie alla quale è possibile ammirare i quadri anche in quegli aspetti che il digitale non può riprodurre, a partire dallo spessore delle pennellate e dai colori originali.

Probabilmente, però, è anche visualizzando queste opere in formato digitale che verrà voglia di andarle scoprire di persona.