“Con Giovanni sono…” Chiara Ferragni rompe il silenzio e parla per la prima volta del suo rapporto con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni è attualmente al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua nuova relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, che le ha portato felicità e serenità. Dopo aver vissuto momenti difficili e pettegolezzi, Ferragni ha dichiarato di sentirsi realizzata e soddisfatta con Tronchetti Provera, descrivendo la loro unione come “la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno”. La coppia è stata avvistata insieme in diverse occasioni, come al concerto di Max Pezzali, dove hanno condiviso il loro primo scatto ufficiale sui social, evidenziando la volontà di vivere questa storia d’amore pubblicamente.

D’altra parte, il rapporto con l’ex marito Fedez sembra essere definitivamente chiuso. Ferragni ha chiarito di non volere alcun ritorno di fiamma, nonostante il legame che la unisce a Fedez in quanto padre dei loro due figli, Leone e Vittoria. Ha affermato: “Non tornerei mai più con lui. Addio, addio”, sottolineando la sua intenzione di voltare pagina e lasciarsi alle spalle una relazione caratterizzata da polemiche. Recenti rivelazioni riguardanti Fedez avrebbero aggravato la situazione, spingendo Ferragni a prendere una posizione ferma.

Inoltre, Chiara Ferragni è attivamente coinvolta nel mondo del cinema e attualmente è in Spagna per partecipare ai Goya Awards. Prima dell’evento, ha visitato Granada per un incontro ufficiale con il sindaco. La sua partecipazione ai Goya non solo consolida il suo status di influencer internazionale, ma rappresenta anche un importante passo nella sua carriera, attirando l’attenzione dei media sul red carpet.