Con Giorgia crescita record e cita Michael Jackson

Il 24 settembre 2024, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è stata premiata con il Citizen Award 2024 dall’Atlantic Council a New York. Durante la cerimonia, Elon Musk ha elogiato Meloni, affermando che è “più bella dentro che fuori” e riconoscendo il suo “incredibile lavoro” da primo ministro, evidenziando i risultati in termini di crescita economica e occupazione.

Meloni ha svolto un discorso significativo, sottolineando che un politico ha due strade: essere un leader o un seguace, agendo per il bene del popolo piuttosto che lasciarsi guidare dai sondaggi. Ha citato Michael Jackson, affermando che il cambiamento deve partire da se stessi per comprendere e rispettare gli altri. Ha affrontato anche due importanti rischi per l’Occidente: la “oikofobia”, termine coniato dal filosofo Roger Scruton, che descrive un crescente disprezzo verso la propria civiltà, e il paradosso in cui l’Occidente, pur disprezzando se stesso, pretende spesso un ruolo di superiorità. Meloni ha avvertito che questo atteggiamento rende l’Occidente meno credibile e ha evidenziato la richiesta di maggiore influenza da parte delle nazioni in via di sviluppo. Ha anche messo in guardia sul rischio di una crescente separazione tra democrazie e autocrazie, con l’Occidente che potrebbe trasformarsi in una “fortezza chiusa e autoreferenziale”.

Il suo messaggio si è concluso con un forte sostegno all’idea di libertà e sovranità, ribadendo che l’Italia è al fianco di coloro che difendono questi valori. L’evento ha.dimostrato non solo il riconoscimento internazionale del lavoro di Meloni, ma anche le sue posizioni e riflessioni su questioni geopolitiche attuali, proponendo un’analisi critica del contesto mondiale e dell’identità occidentale. In questo scenario, Meloni si pone come una leader che desidera traghettare l’Italia e l’Occidente verso una nuova consapevolezza delle proprie radici e valori, mantenendo un dialogo aperto con il resto del mondo.

La cerimonia sottolinea non solo il successo politico di Meloni, ma anche l’importanza del suo messaggio in un’epoca di cambiamenti globali.