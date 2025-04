Con Gemini per Bambini: L’IA di Google per Affiancare i Compiti

Google ha annunciato di essere al lavoro su una versione di Gemini dedicata ai bambini sotto i 13 anni. Questa iniziativa, confermata da 9to5Google, mira a educare i più giovani all’uso sicuro e consapevole dell’intelligenza artificiale generativa. La nuova versione sarà accessibile esclusivamente tramite account supervisionati, gestiti dai genitori tramite Family Link, garantendo così misure di parental control.

Gemini offrirà opportunità educative e creative, aiutando i bambini con i compiti, la creazione di storie e giochi linguistici, ma Google sottolinea l’importanza di un approccio critico. Nella comunicazione ai genitori, si evidenzia che, pur apparendo umano, Gemini non possiede emozioni né capacità di pensiero autonomo. La privacy è un altro aspetto centrale, con Google che invita a non fornire informazioni personali nel chatbot.

L’azienda consiglia ai genitori di monitorare sempre le risposte fornite da Gemini, poiché l’intelligenza artificiale, sebbene avanzata, può commettere errori. La nuova versione di Gemini è ancora in fase di sviluppo e verrà lanciata nei prossimi mesi negli Stati Uniti, senza comunicazioni specifiche per altri paesi, tra cui l’Italia. Infine, l’accesso a Gemini per i minori sarà facoltativo e i genitori potranno disattivarlo in qualsiasi momento tramite le impostazioni di parental control.