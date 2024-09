Con Garko: Una Storia Vera di Coraggio e Libertà

Manuela Arcuri, attrice ed ex modella, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha discusso della sua carriera e della vita privata, con particolare attenzione alla sua prossima pellicola, “Tradita”, in uscita nel 2025. Il film segna il suo ritorno al cinema, dopo collaborazioni passate con noti registi come Jerry Calà, Leonardo Pieraccioni e Carlo Verdone. Arcuri ha ricordato che i suoi esordi nel mondo della moda includevano anche servizi fotografici in nude artistica, descrivendo quell’epoca come un importante traguardo che l’ha aiutata a farsi un nome. La rivista People l’ha inserita tra le dieci donne più belle del mondo, un riconoscimento che ha segnato un punto culminante della sua carriera.

Sul fronte personale, Manuela è attualmente legata a Giovanni Di Gianfrancesco, un imprenditore con cui ha avuto un figlio, Mattia, nato nel 2014, e con cui si è sposata dopo un primo matrimonio celebrato a Las Vegas nel 2013. Prima di Di Gianfrancesco, Arcuri è stata al centro del gossip per la sua relazione con l’attore Gabriel Garko nel 2009, un periodo che ha definito “vera, ma breve”, e ha spiegato quanto fosse difficile distinguere le vere intenzioni dei corteggiatori tra chi cercava una storia d’amore e chi voleva solo notorietà.

Arcuri ha difeso la sua relazione con Garko, rispondendo alle critiche che suggerivano che fosse pianificata per generare scandalo: “Ho preso certe mazzate”, ha dichiarato, sottolineando quanto fosse complicato gestire le interferenze mediatiche. Nonostante il passato conflittuale, Manuela ha trovato nella vita con Giovanni un nuovo capitolo felice, e hanno parlato di voler adottare un altro bambino per ampliare la loro famiglia.

In sintesi, l’intervista offre uno sguardo completo sulla vita di Arcuri, che, dopo vari successi e sfide nel mondo dello spettacolo e nella vita privata, si prepara a un nuovo inizio con il suo film “Tradita” e guarda al futuro con ottimismo e desiderio di crescita personale e familiare.