Con Fnopi impegnati a valorizzare la professione degli infermieri

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha aperto il terzo Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) a Rimini, sottolineando l’importanza del ruolo degli infermieri nel Servizio sanitario nazionale (Ssn). Ha apprezzato la numerosa partecipazione degli infermieri, segno di un forte impegno verso il cambiamento. Schillaci ha enfatizzato la necessità di risposte innovative e della valorizzazione delle competenze avanzate degli infermieri in ambiti strategici.

L’evento è stato definito un’importante occasione di confronto e la scelta del cubo di Rubik come simbolo del congresso riflette la complessità del sistema salute, che richiede soluzioni per armonizzare vari elementi. Ha ribadito che la professione infermieristica deve evolversi, sottolineando la frase della presidente Fnopi “non si vince da soli”, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra per una sanità basata su principi di universalità, solidarietà e uguaglianza.

Schillaci ha anche richiamato l’attenzione sulla crisi del sistema sanitario britannico, da cui il nostro welfare ha preso ispirazione, invitando a riflettere sulla resilienza del Ssn italiano. Ha sottolineato la necessità di cambiamenti per garantire la sostenibilità della sanità pubblica, come il rafforzamento della medicina territoriale e l’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali. Questo approccio è particolarmente rilevante in un paese con una popolazione anziana crescente e pazienti con comorbidità. Ha evidenziato che il bisogno di assistenza infermieristica è in aumento e che gli infermieri giocheranno un ruolo cruciale in questo nuovo paradigma assistenziale.