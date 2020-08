Finalmente è tempo di vacanze, e – prese tutte le misure di sicurezza che il momento richiede – gli italiani non rinunciano alle ferie, anche se quest’anno cambiano le abitudini rispetto al passato. Più macchina e meno aereo, destinazioni di corto raggio e alloggio in case vacanza. E soprattutto mete italiane: la nostra Penisola, la fa infatti da padrone nella scelta delle mete turistiche, siano esse indirizzate a mare, montagna o collina. E quest’anno, ancor di più degli anni precedenti, chi parte si preoccupa di far quadrare i conti, cosa non sempre così facile. A venirci incontro, ci sono strumenti facili e flessibili come le carte di credito e di debito che, grazie a dei servizi ad hoc, permettono di tener d’occhio il budget familiare agevolmente e non solo. Ci assicurano, infatti, facilità nell’esperienza del pagamento e sicurezza assoluta.

