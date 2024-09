Con Berlusconi simili scandali non sarebbero mai accaduti

Francesca Pascale ha recentemente criticato Matteo Salvini e Giorgia Meloni in un’intervista al quotidiano Il Manifesto, riferendosi a un episodio spiacevole legato alla gestione dell’immigrazione in Italia. Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi fino al 2018, ha affermato che respingere una barca di profughi in cerca di aiuto rappresenta un’ingiustizia inaccettabile, sottolineando che una simile situazione non si sarebbe mai verificata ai tempi di Berlusconi.

Nell’intervista, Pascale ha dichiarato di non aver mai voluto incontrare Salvini, affermando che sarebbe stata un’esperienza negativa soprattutto per la sua identità meridionale, la sua condizione di donna e il suo orientamento sessuale. Ha criticato Salvini per aver portato la politica italiana in un abisso e ha espresso il disagio che prova nei confronti delle sue posizioni riguardo a temi come i diritti LGBTQIA+.

Riguardo a Giorgia Meloni, Pascale ha espresso imbarazzo per il suo comportamento, mettendo in discussione la sua mancanza di chiarezza riguardo ai saluti romani e ai rimandi storici al ventennio fascista, che stanno emergendo in un contesto politico favorevole a tali atteggiamenti. Pascale ha poi rivelato di non sentirsi rappresentata da alcun partito attualmente e ha auspicato un cambiamento culturale e generazionale all’interno di Forza Italia. Ha suggerito che il partito dovrebbe allearsi con forze politiche antifasciste piuttosto che continuare a sostenere una destra estrema.

Inoltre, Pascale ha recentemente firmato per un referendum contro l’autonomia differenziata e si è iscritta all’ANPI, esprimendo gratitudine verso i partigiani per la libertà che oggi gode. Ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore della lotta contro il nazifascismo e di rispettare le conquiste delle donne in materia di diritti civili, come l’aborto. In conclusione, Pascale ha espresso la necessità di una riorganizzazione radicale all’interno di Forza Italia, in un contesto politico che, secondo lei, sta subendo cambiamenti significativi e in cui le destre estreme stanno guadagnando terreno in Europa.