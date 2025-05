Con Aperitivo Festival, Milano diventa capitale del sapore

Immagina un week-end interamente dedicato all’arte dell’aperitivo nel Tortona Savona District di Milano. Questo è il cuore della terza edizione di Aperitivo Festival, un evento organizzato da MWW Group, noto per la Milano Wine Week. Dal 9 all’11 maggio, il festival si svolgerà al Nhow Hotel, attirando un pubblico che l’anno scorso ha superato 4.000 partecipanti. L’evento offre un’esperienza multisensoriale che unisce gusto e creatività, trasformando i sapori in storie.

Aperitivo Festival coincide con la celebrazione del World Aperitivo Day® del 26 maggio, costituendo un percorso di degustazione e intrattenimento. L’edizione prevede la partecipazione di 27 bartender internazionali e oltre 100 prodotti, con “aperitivo bar” dedicati a nuove tendenze e innovazioni nella mixology. Federico Gordini, presidente di MWW Group, sottolinea come il festival rappresenti un hub esperienziale che valorizza il patrimonio enogastronomico italiano, creando un luogo di incontro tra tradizione e innovazione.

L’evento si svolgerà al Nhow Hotel, dal venerdì alla domenica, dalle 17.00 alle 23.00. I partecipanti potranno scoprire nuovi abbinamenti, gustare cocktail e partecipare a masterclass con i migliori mixologist del mondo, accompagnati da spettacoli e DJ set. Quest’anno, l’accento sarà posto su bevande a basso e senza alcol, in risposta a una tendenza crescente tra i giovani. Inoltre, sarà introdotta l’Aperitivo Academy, un format dedicato alla formazione sull’arte dell’abbinamento, sottolineando che per ogni drink esiste un appetizer perfetto. Il festival promette di rappresentare la way of life italiana con una qualità di prodotti “made in Italy” riconosciuta a livello internazionale.