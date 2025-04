Con Amazon Nova Sonic, la conversazione con l’AI diventa fluida e naturale

Amazon ha recentemente lanciato Nova Sonic, un modello innovativo di intelligenza artificiale vocale progettato per trasformare l’interazione degli utenti con computer, dispositivi smart e applicazioni software. Nova Sonic rappresenta un avanzamento significativo nell’AI multimodale, migliorando notevolmente la comunicazione vocale in vari contesti e rendendo l’interazione uomo-macchina più fluida.

Una delle caratteristiche principali è la sua capacità di comprendere il linguaggio umano con grande precisione, offrendo risposte vocali naturali. Nonostante sia stato presentato di recente, compete già con soluzioni avanzate come GPT-4 di OpenAI e i modelli vocali di Google, distinguendosi per la rapidità di risposta e l’accuratezza nel riconoscimento del parlato. Nova Sonic è in grado di riconoscere voci in ambienti rumorosi e gestire situazioni in cui le persone parlano rapidamente o presentano accenti marcati. Ha dimostrato un tasso di errore del 4,2% nei test, con un tempo di latenza medio di 1,09 secondi, superiore anche a GPT-4. Inoltre, la sua progettazione ottimizzata garantisce una riduzione dei costi fino all’80% rispetto agli concorrenti, rendendolo ideale per applicazioni su larga scala.

Attualmente, Nova Sonic è accessibile tramite Amazon Bedrock, la piattaforma cloud dell’azienda per lo sviluppo di applicazioni AI, con una nuova API di streaming bidirezionale. È integrato anche in Alexa+, la versione avanzata dell’assistente vocale di Amazon. I piani futuri includono l’espansione del modello nell’ecosistema AI di Amazon, introducendo ulteriori modelli multimodali avanzati che comprenderanno non solo la voce, ma anche immagini, video e dati sensoriali, rendendo l’interazione con oggetti fisici e ambienti reali ancora più immediata.