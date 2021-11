Qualche giorno fa si è un po’ parlato del primo laureato d’Italia in Computer quantistici (che poi forse era solo il primo laureato di Pisa, perché in altri atenei, si è scoperto in seguito, ce ne erano già stati). Oggi è d’uopo ricordare che il 17 novembre 1969 si tenne la lezione inaugurale del primo corso di laurea in Informatica (ovvero, Scienza dell’informazione). Sempre a Pisa, ovviamente.

Il merito di questa innovazione è di due matematici: l’allora rettore Alessandro Faedo e il professor Gianfranco Capriz, che dirigeva l’Istituto del Cnr per l’Elaborazione dell’Informazione. Va tenuto conto che sempre a Pisa avevano costruito nel 1961 la Cep (Calcolatrice Elettronica Pisana) e istituito, nel 1964, il Cnuce: insomma Pisa era (e resta) un centro di eccellenza in materia. Nel 1969 ai corsi pisani erano iscritti 388 studenti; tra i docenti, recita il sito dell’ateneo, “ci sono i fisici Milvio Capovani, Giuseppe Gestri e Piero Maestrini e gli informatici Alfonso Caracciolo di Fiorino, Giovanni Battista Gerace, Antonio Grasselli e Renzo Marconi, con i più giovani Giorgio Levi, Ugo Montanari e Carlo Montangero, l’economista Paolo Manca”.

I primi laureati, racconta sempre il sito pisano, sono del 14 luglio 1972: “Giovanni Barbati (Lizzano), Antonio Ciccarone (Palmoli), Mario Citernesi (Vecchiano), Dario Conti (Pontedera), Cataldo Gigantesco (Taranto), Maurizio Grasso (Latina), Michele Piracci (Vieste)”. Nello stesso anno accademico 1971-1972 si laurea, tra gli altri, Giuseppe Attardi (Padova), che svolgerà un ruolo importante nello sviluppo di Internet in Italia.