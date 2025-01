Con 2 figli, guadagna 2006 euro in 2 anni

L’inflazione in Italia nel 2024 mostra un andamento diversificato. Secondo i dati Istat, l’indice dei prezzi al consumo aumenta dell’1%, con un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell’1,3% rispetto all’anno precedente. I prezzi alimentari, sebbene in calo rispetto al 9,8% del 2023, registrano comunque un aumento del 2,2%. Il costo del “carrello della spesa”, che comprende beni alimentari e per la cura della casa e della persona, cresce del 2,0%, un significativo ridimensionamento rispetto al +9,5% dell’anno precedente. Si segnala una diminuzione dei prezzi degli alimenti non lavorati (da +3,8% a +2,3%) e dei servizi ricreativi e culturali (da +3,7% a +3,1%). Tuttavia, i prezzi dell’energia regolamentata accelerano da +7,4% a +12,7%, mentre quelli non regolamentati calano meno del previsto (da -6,6% a -4,2%).

Per famiglie con minori capacità di spesa, l’inflazione media scende di 6,4 punti, passando da +6,5% nel 2023 a +0,1% nel 2024, mentre per quelle più abbienti la riduzione è meno accentuata (da +5,7% a +1,6%). Il ministro Adolfo Urso sottolinea che, nonostante i segnali positivi, l’inflazione rappresenta un peso significativo per i cittadini. Le associazioni dei consumatori avvertono che, sebbene il calo dell’inflazione sia apparente, i prezzi elevati continuano a gravare sulle famiglie: secondo l’Unione Nazionale Consumatori, per una coppia con due figli i costi sono aumentati di 2006 euro in due anni. Il Codacons evidenzia che nel 2024 le famiglie italiane affrontano un maggior esborso di 8,5 miliardi di euro.

L’Osservatorio di Federconsumatori esprime preoccupazione per l’andamento dei prezzi energetici, previsti in ulteriore aumento nel 2025. Anche Confesercenti denuncia che il costo dell’elettricità in Italia è significativamente più alto rispetto ad altri paesi europei. Dal punto di vista geografico, Bolzano registra l’inflazione più elevata a +2,3%, mentre Roma scende a +1,4%. L’inflazione si mantiene sopra la media nazionale nel Nord-Est e uguale nel Centro, mentre nelle Isole e nel Nord-Ovest risulta inferiore. Solo sei regioni superano il tasso nazionale, mentre nelle altre l’aumento dei prezzi è più contenuto.