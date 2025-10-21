Comunità RTD: Innovazione Digitale in Friuli Venezia Giulia

La Comunità dei Responsabili per la Transizione Digitale del Friuli Venezia Giulia è uno spazio di confronto e crescita per i Responsabili della Transizione Digitale (RTD) delle amministrazioni pubbliche locali. Questa figura, prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale, ha il compito di guidare i processi di innovazione digitale, assicurando una trasformazione efficace e sostenibile.

La Comunità si basa su una Carta dei Valori che promuove unità, concretezza, valorizzazione delle best practice, solidarietà, realismo e miglioramento continuo. È coordinata da ComPA FVG e ha come obiettivi principali la condivisione di progetti innovativi, l’integrazione delle migliori pratiche già sperimentate, il supporto agli enti più piccoli e la promozione di un’innovazione concreta nei Comuni della regione.

Incontri periodici e tavoli di lavoro sono organizzati in collaborazione con Referenti della Regione e di Insiel, permettendo un confronto costante su applicativi locali. Questi spazi di dialogo affrontano criticità e promuovono soluzioni, contribuendo allo sviluppo degli strumenti digitali per la Pubblica Amministrazione.

Il primo incontro in presenza si è tenuto a Sacile, con la partecipazione di oltre quaranta RTD provenienti da quasi la metà dei Comuni regionali. Recentemente, il secondo incontro si è svolto all’Urban Center di Trieste, dove sono stati portati saluti istituzionali da parte di Sandra Savino e Pierpaolo Roberti, che hanno espresso sostegno per la Comunità.

Durante l’incontro di Trieste, sono state presentate buone pratiche, inclusi progetti innovativi sull’uso dell’Intelligenza Artificiale, l’impiego del BIM e procedure per la qualificazione dei fornitori, con particolare attenzione alla cybersecurity.