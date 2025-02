Comunità europea di difesa? Incerta

Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri-Difesa al Senato, esprime delle perplessità sulla ratifica della Comunità europea di difesa (CED), sottolineando che ciò che conta è la volontà politica e non i trattati o i documenti. Sottolinea che il trattato risale a circa 50 anni fa e non include paesi come Spagna e Portogallo, domandandosi se sia possibile oggi escludere la Polonia in un accordo sulla difesa. Riferendosi alla CED come a una costola della NATO, Craxi mette in evidenza che le dinamiche globali sono cambiate drasticamente dal tempo di Stalin e che è presuntuoso pensare di trovare soluzioni a un ordine mondiale che sta cambiando senza un nuovo ordine all’orizzonte.

Craxi afferma che è necessaria un’Europa che possa essere un soggetto politico, con una politica estera comune e una difesa comune, ma ritiene che attualmente non ci sia un’assunzione di ruolo sufficiente. Sulle recenti convocazioni di vertici sull’Ucraina da parte di Macron, esprime scetticismo riguardo alla loro efficacia, citando la fragilità politica ed economica dei paesi coinvolti.

Riguardo al silenzio della presidente del Consiglio Meloni, Craxi suggerisce che sia stata una questione di prudenza, esortando a mantenere la calma e a continuare il dialogo transatlantico. Infine, rispetto all’idea di una forza di deterrenza europea di 30.000 uomini, esprime dubbi a favore di una forza sotto l’egida dell’ONU, evidenziando le complessità delle relazioni internazionali, inclusa la possibilità di un veto da parte della Russia. Conclude notando che è positivo che si parli di pace, ma il coinvolgimento del popolo ucraino è essenziale.