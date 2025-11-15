Comunicazione gentile in Italia: il potere delle parole positive

Il valore della comunicazione gentile è fondamentale nella società odierna. Giorgia Deiuri, nel suo libro “Le parole giuste – Tecniche di storytelling gentile”, esplora come le parole possano avere un impatto profondo sulle persone e sul contesto in cui ci si muove. La comunicazione non è mai neutra; può ferire o guarire, confondere o illuminare. Di conseguenza, scegliendo le parole giuste, si esercita responsabilità verso chi ascolta e la collettività.

Deiuri sottolinea che la sostenibilità richiede trasparenza. Comunicare in modo sostenibile implica una consapevolezza e un impegno civico che rendono visibili le azioni e misurabili i valori. Nel suo Business Model Canvas delle Parole, propone uno strumento per aiutare aziende e territori a costruire narrazioni autentiche e coerenti.

Un aspetto critico è il fenomeno del wordwashing, in cui termini legati alla sostenibilità vengono usati per mascherare mancanze reali. Deiuri invita a coltivare la coerenza tra parole e azioni, sostenendo che la fiducia si costruisce nel tempo, anziché mediante slogan accattivanti. Comunicare con gentilezza significa scegliere toni e parole che creano connessione piuttosto che ferire.

Attraverso la sua esperienza nel Deserto di Atacama, Deiuri ha appreso l’importanza di rallentare, ascoltare e comprendere per comunicare efficacemente un territorio. La sua visione propone di comunicare meno, ma meglio, scegliendo parole che rispettano l’intelligenza e il tempo degli interlocutori.

Infine, la comunicazione gentile è un atto di cura reciproca, capace di generare valore e costruire fiducia. Non si tratta solo di strategia, ma di un approccio consapevole che promuove legami solidi e autentici, trasformando le parole in strumenti di crescita condivisa.