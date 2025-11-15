16.2 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Positive

Comunicazione gentile in Italia: il potere delle parole positive

Da stranotizie
Comunicazione gentile in Italia: il potere delle parole positive

Il valore della comunicazione gentile è fondamentale nella società odierna. Giorgia Deiuri, nel suo libro “Le parole giuste – Tecniche di storytelling gentile”, esplora come le parole possano avere un impatto profondo sulle persone e sul contesto in cui ci si muove. La comunicazione non è mai neutra; può ferire o guarire, confondere o illuminare. Di conseguenza, scegliendo le parole giuste, si esercita responsabilità verso chi ascolta e la collettività.

Deiuri sottolinea che la sostenibilità richiede trasparenza. Comunicare in modo sostenibile implica una consapevolezza e un impegno civico che rendono visibili le azioni e misurabili i valori. Nel suo Business Model Canvas delle Parole, propone uno strumento per aiutare aziende e territori a costruire narrazioni autentiche e coerenti.

Un aspetto critico è il fenomeno del wordwashing, in cui termini legati alla sostenibilità vengono usati per mascherare mancanze reali. Deiuri invita a coltivare la coerenza tra parole e azioni, sostenendo che la fiducia si costruisce nel tempo, anziché mediante slogan accattivanti. Comunicare con gentilezza significa scegliere toni e parole che creano connessione piuttosto che ferire.

Attraverso la sua esperienza nel Deserto di Atacama, Deiuri ha appreso l’importanza di rallentare, ascoltare e comprendere per comunicare efficacemente un territorio. La sua visione propone di comunicare meno, ma meglio, scegliendo parole che rispettano l’intelligenza e il tempo degli interlocutori.

Infine, la comunicazione gentile è un atto di cura reciproca, capace di generare valore e costruire fiducia. Non si tratta solo di strategia, ma di un approccio consapevole che promuove legami solidi e autentici, trasformando le parole in strumenti di crescita condivisa.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Gerry Scotti a 69 anni: la sorpresa che nessuno si aspettava!
Articolo successivo
DOOGEE U11 Tablet 11″ 16GB RAM, 128GB ROM, Octa-core GPS
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.