Comuni italiani a misura di turista sostenibile nel 2025

Il turismo sostenibile sta guadagnando sempre più attenzione, con iniziative che promuovono la conservazione ambientale e lo sviluppo delle comunità locali. Il 24 luglio 2025, si è svolta a Roma la cerimonia di assegnazione delle “Spighe Verdi”, certificazioni di sostenibilità ambientale emesse dalla FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura.

Nell’edizione del 2025, ben 90 Comuni italiani hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, risultato di un impegno collettivo nella valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico. Il Piemonte si conferma come regione leader con 18 Comuni premiati, inclusi luoghi celebri per le loro tradizioni enogastronomiche come Alba e Monforte d’Alba. Altri Comuni piemontesi che si sono aggiunti alla lista sono Acqui Terme e Carignano.

Segue la Calabria con 10 Comuni, tra cui Roseto Capo Spulico e Villapiana, che puntano su risorse naturali e agricoltura. Le Marche e la Toscana si distinguono per il loro impegno con 9 e 8 Comuni rispettivamente, mostrando un forte interesse per il turismo rurale. Altre regioni, tra cui Umbria, Puglia, Campania e Lazio, dimostrano una partecipazione attiva, portando la mappa dei Comuni premiati a toccare tutto il territorio italiano.

Il programma “Spighe Verdi”, avviato nel 2015, si basa su 67 indicatori in 16 aree chiave, che valutano aspetti come l’uso del suolo, la qualità dell’aria e delle acque e l’efficienza degli impianti di depurazione. Queste certificazioni non solo attraggono un turismo più consapevole, ma rappresentano anche un passo importante per migliorare l’impatto ambientale e sostenere lo sviluppo economico delle comunità locali.