Sono solo 9 i capoluoghi di provincia più virtuosi nella spesa per gli stipendi corrisposti al personale a tempo indeterminato e che si aggiudicano la tripla AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Di queste 9 città, 7 si trovano al Sud. Le altre due sono Latina, con 12.277.750,68 euro spesi nel 2020, e Prato, con 19.978.797,42 euro. Mentre al Meridione troviamo (in ordine alfabetico): Andria (7.149.521,91), Barletta (7.043.039,13), Catanzaro (6.194.031,81), Foggia (15.012.647,13), Reggio Calabria (17.775.111,19 euro), Taranto (16.680.262,75), Trani (4.184.193,91).