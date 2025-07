Comuni Digitali: La Mappa dell’Innovazione Pnrr in Italia

Il panorama dell’innovazione digitale nei Comuni italiani è in continua evoluzione, sostenuto da iniziative cruciali come il PNRR. Un evento significativo si svolgerà il 16 luglio a Roma, dove verrà presentata la “Mappa dei Comuni digitali”, frutto di una collaborazione tra l’ANCI e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

La presentazione avverrà allo Spazio Vittoria alle 10:30 e vedrà la partecipazione di figure di rilievo, tra cui il presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, e il Sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti. Questo progetto ha raccolto dati da quasi 4.000 Comuni, coprendo circa il 75% della popolazione nazionale, evidenziando gli effetti degli investimenti previsti dalla Missione 1 del PNRR.

Il Rapporto offrirà un’analisi dettagliata basata sulle risposte di una survey, integrando informazioni sugli interventi realizzati grazie agli Avvisi PNRR attraverso la Piattaforma PA Digitale 2026. Questo strumento è concepito per migliorare la comprensione da parte degli attori istituzionali e privati del processo di digitalizzazione in corso negli enti locali.

La presentazione si articolerà in due sessioni: la prima, dalle 10:30 alle 13:30, prevede discussioni sui dati raccolti con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Nella seconda parte, ci saranno tavoli tecnici che favoriranno il confronto tra esperti e operatori del settore, mirando a promuovere ulteriormente la condivisione di buone pratiche e risultati nel campo dell’innovazione digitale.