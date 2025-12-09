15.6 C
Da stranotizie
Comune di Foggia: indennità di risultato per funzionario

Il Comune di Foggia ha riconosciuto e liquidato l’indennità di risultato per il funzionario con Elevata Qualificazione del Servizio Cultura. La determinazione dell’Area 10 – Cultura e Partecipate ha disposto il pagamento della quota di performance spettante alla dipendente, titolare di un incarico di responsabilità come responsabile dell’unità organizzativa “Servizio Cultura, Turismo, Politiche del lavoro e Politiche giovanili”.

L’incarico di Elevata Qualificazione prevede una componente di retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione, nel Piano della performance e nel Piano degli obiettivi dell’ente. La Giunta comunale ha approvato la Relazione sulla performance, successivamente rettificata, nella quale sono descritti i risultati conseguiti dalle singole strutture organizzative, compreso il Servizio Cultura.

L’Organismo indipendente di valutazione ha validato la Relazione sulla performance e la successiva rettifica, attestando la correttezza dei dati e delle valutazioni. Il funzionario è stato collocato nella fascia B della retribuzione di risultato, corrispondente al 35% della retribuzione di Elevata Qualificazione. L’importo effettivo spettante viene rideterminato applicando gli sgravi previsti per chi ha già percepito compensi connessi a progetti finanziati da specifiche norme di legge.

La determinazione richiama il complesso quadro di atti che sorreggono il provvedimento, dalla costituzione del fondo risorse decentrate alla Relazione sulla performance, fino agli scambi tra il Servizio del personale e il Servizio finanziario per individuare i capitoli di spesa da utilizzare per la liquidazione delle indennità. Il dirigente dell’Area 10 ha dato atto che le valutazioni delle prestazioni sono state effettuate nel rispetto dei criteri fissati dal contratto collettivo e dal regolamento interno.

