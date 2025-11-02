Comune di Adria contro inquilini morosi: azioni legali in atto

ADRIA – Il Comune di Adria sta prendendo misure decisive contro gli inquilini morosi. Due casi emblematici di occupazione abusiva e morosità prolungata hanno spinto l’amministrazione a intervenire. Queste situazioni sono considerate insostenibili sia dal punto di vista economico che legale.

Nel primo caso, un immobile occupato dal 2008 vede un inquilino, inizialmente in regola, diventare moroso. Nel 2015 era già stata avviata un’azione di sfratto e recupero dei canoni non pagati. Nonostante il Comune avesse ottenuto il recupero totale del debito fino al 2019 tramite un pignoramento, l’inquilino continua a occupare l’abitazione senza alcun diritto e ha accumulato ulteriore morosità.

Il secondo caso riguarda un altro appartamento occupato senza titolo, per il quale l’amministrazione ha già tentato di ottenere il rilascio e il pagamento delle somme necessarie dal 2015. Tuttavia, l’occupante non ha mai rispettato gli impegni.

Data la gravità di queste situazioni, il Comune ha deciso di procedere con la notifica di atti precettori e avviare il rilascio forzoso degli immobili, affidando l’operazione all’avvocato Alessandro Braga. L’obiettivo è ripristinare la legalità e garantire che gli alloggi pubblici siano destinati a chi realmente ne ha diritto.

Oltre a queste azioni, il Comune ha avviato verifiche sulla situazione reddituale degli inquilini, per contrastare anche i casi di chi non versa affitti nonostante benefici economici. Una riorganizzazione della gestione patrimoniale è stata avviata, compresa la verifica annuale dei redditi degli assegnatari e il monitoraggio dei pagamenti degli affitti.