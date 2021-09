Il 24 settembre 1979 è iniziata l’era dell’Internet per tutti. Era il 1979, tantissimo tempo fa. Quel giorno, un’azienda che era stata creata negli Stati Uniti nel 1969 (l’anno dello storico primo collegamento fra una rete di computer, Arpanet, da cui poi nascerà Internet), fa una mossa stupefacente.

Si chiamava Compu-Serve ed era stata fondata in Ohio come una controllata di una società di assicurazioni. Nel 1969 non solo non c’era Internet, ma non c’erano ancora nemmeno i personal computer. La Compu-Serve inizialmente doveva fornire supporto all’infrastruttura tecnologica della società madre ed esplorare il nascente mercato del time-sharing, della condivisione a tempo dei pochi, grandi computer dell’epoca.

Ma negli anni ’70 cambiò tutto. Nel 1975 era nata Microsoft, nel 1976 Apple, il “nascente mercato” non era più quello dei mainframe da condividere, ma dei personal computer. Nel frattempo la rete da Arpanet stava diventando Internet e iniziava a popolarsi. E veniamo alla “mossa stupefacente” di CompuServe (che nel frattempo aveva eliminato il trattino). Il 24 settembre lancia questo servizio per connettere a Internet non più solo le aziende, ma anche i privati. Diventa il primo Internet Service Provider. Secondo Wired, nel 1979, “quando i personal computer ancora sembravano un’idea folle per la gran parte delle persone”, era una mossa “rischiosa”, ma si rivelò subito vincente. Il servizio inizialmente si chiamava MicroNET e veniva venduto tramite la rete di negozi Radioshack ed ebbe un successo immediato al punto che già nel 1980 venne ribattezzato CompuServe Information Service, iniziò a mettere online alcune edizioni dei quotidiani americani, le quotazioni della Borsa e il meteo; ma la cosa preferita fu il primo strumento per fare una chat in tempo reale con chiunque. C’erano già i social nel nostro destino, insomma.

youtube: Internet alla fine degli anni ’70

Wired ha poi ritrovato la campagna che CompuServe lanciò nel 1983 per supportare il servizio: si vedevano un uomo e una donna, quarantenni, ripresi dallo schermo di un computer in vestaglia in salotto, lei con un bicchiere di vino, lui ammiccante, e sotto la frase: “Ieri notte abbiamo scambiato una lettera con mamma, poi abbiamo fatto festa con 11 persone in 9 Stati diversi e alla fine abbiamo dovuto lavare solo un bicchiere”. Quello della signora, si immagina.