Compromesso in Svizzera per l’industria bellica e neutralità

L’industria bellica svizzera sta affrontando seri problemi di vendita a causa delle restrizioni imposte dalla legge sul materiale bellico. Per affrontare queste difficoltà, i partiti di centro-destra hanno raggiunto un accordo che permetterebbe la riesportazione delle armi acquistate da altri Paesi, ottenendo anche il supporto dell’Unione democratica di centro (UDC), che in precedenza si opponeva a simili modifiche.

Recentemente, durante un incontro a Berna, Roland Hoffman, responsabile commerciale di Carbomill, un’azienda che produce componenti per il settore bellico, ha sottolineato come la mancanza di fiducia dell’estero nella politica svizzera stia ostacolando le ordinazioni. Nonostante l’Europa stia investendo nel riarmo, le vendite svizzere languono, poiché molti Paesi non sono disposti ad acquistare armi da Berna, in particolare per la preoccupazione di non poterle cedere ad altri, come nel caso dell’Ucraina.

Fino a poco tempo fa, l’UDC si era opposta a qualsiasi modifica delle normative sull’export, citando la neutralità svizzera. Tuttavia, il consigliere nazionale Mauro Tuena ha proposto una nuova soluzione, concordata con il Centro e il Partito liberale radicale (PLR). Questa proposta consentirebbe ai Paesi europei di cedere liberamente le armi acquistate in Svizzera, con la condizione che il Consiglio federale possa intervenire in casi specifici per motivi di neutralità.

Urs Loher, responsabile dell’Ufficio federale dell’armamento, ha dichiarato che il ripristino della fiducia verso l’industria degli armamenti svizzera è fondamentale. Anche Stefan Brupbacher, direttore di Swissmem, ha espresso ottimismo riguardo alla proposta, definendola cruciale per la pianificazione delle aziende nel settore. La proposta sarà ora esaminata dalla commissione di politica di sicurezza del Consiglio nazionale, mentre la sinistra si prepara a opporsi a questo allentamento delle normative.