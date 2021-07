Dopo lo scoop di Bloomberg secondo cui Apple starebbe per entrare nel mercato del Buy Now Pay Later (BNPL), compra oggi e paga domani, i big del settore hanno accusato una flessione in borsa. Simone Mancini, amministratore delegato (CEO) e fondatore di Scalapay, startup italiana operante nel settore, non ha invece battuto ciglio. “I nostri rivali sono le carte di credito: fra dieci anni servizi come il nostro saranno più usati delle carte di credito, che continueranno a funzionare bene per le aziende, ma non per i consumatori – sostiene Mancini – I dati del mercato americano e australiano ci indicano già che la direzione è questa”.

Quello del BNPL è un mercato molto fiorente in Europa, dove ci sono una ventina di operatori che insidiano Klarna, uno dei più grossi unicorni del vecchio continente. Nel 2020, secondo i dati di CB Insight, gli investitori hanno riversato 1,5 miliardi di dollari in aziende del settore a livello globale. Entrare in un mercato all’inizio della sua maturità o poco prima di questa è il modus operandi di Apple. L’ingresso di Cupertino nel BNPL, poco dopo quello di Amazon, ne certifica il trend in continua crescita. In Europa siamo solo all’inizio, e questo ha spinto nel 2019 Mancini a lasciare l’Australia, dove viveva da 26 anni, per tornare in Italia, terra dov’è nato e che ha lasciato a 3 anni. Perché non Londra, patria del fintech? “Fin dall’inizio abbiamo deciso di puntare sulla moda, e quale miglior paese dell’Italia?” La Francia, forse, visto che a differenza dell’Italia investe fortemente nelle startup? “Per svolgere un certo tipo di lavoro conoscere bene la lingua è importante: il mio italiano era discreto, mentre il francese non lo conoscevo per niente” racconta Mancini.

Simone Mancini, amministratore delegato (CEO) e fondatore di Scalapay

Aver puntato sulla moda si è rivelato presto la mossa vincente: Scalapay disintermedia il processo di finanziamento, trasformandolo in una dilazione del pagamento. Un terzo subito, gli altri due terzi a distanza di uno e due mesi. Basta iscriversi e si può farlo in fase di pagamento in 4.000 negozi, online e fisici, facenti capo a 1.600 brand, fra cui Decathlon, Calzedonia, Mondadori e Bata. È così che Scalapay sfida le carte e gli istituti di credito, che prima di concedere un prestito richiedono di compilare diversi documenti e devono inviare le carte di credito al cliente prima che questi possa usarle. Scalapay è immediato: ci si iscrive, si associa un metodo di pagamento e si usa. Senza interessi per l’utente e senza costi di attivazione per il venditore, che riceve subito l’intera cifra in cambio di una percentuale del 4,2% su ogni acquisto. E che così vede aumentare il tasso di conversione (dal 10 al 20 per cento) e il valore dello scontrino (dal 50 al 200 per cento). “Appena prendiamo un grande cliente, subito ci contattano i suoi concorrenti”, racconta Mancini. In meno di due anni, Scalapay ha aperto nei principali paesi europei, scalando il team da poche persone a un centinaio di collaboratori assunti durante il lockdown. Non è stato tutto rosa e fiori: “Purtroppo abbiamo sbagliato a portare a bordo persone che non avevano i nostri stessi valori – si autocritica Mancini – E abbiamo sottovalutato l’importanza di personalizzare e localizzare il prodotto nei vari paesi. Abbiamo assunto solo esperti di vendita per scalare, dando l’impressione che non avessimo più nulla da testare. E abbiamo capito che quando assumi persone per gestire il lancio in un nuovo paese non puoi limitarti a vederle un paio di volte in videochat, ma devi incontrarle e lavorare con loro”. Esperienze di cui far tesoro per le prossime 200 assunzioni, previste entro l’anno. Uno dei motivi che giustificano il seed round chiuso a gennaio, il più grosso che si sia mai visto in Italia: 40 milioni di euro.

fintech

Gli investitori di questo round sono Fasanara Capital (Londra), Baleen Capital (New York) e Ithaca Investments (Milano). E non è un caso che due su tre siano stranieri. Nel 2019, quando si prepara a lasciare l’Australia, Mancini presenta il proprio progetto a quasi tutti i principali venture italiani: “Alcuni volevano investire solo su trend europei, altri non volevano rischiare, altri ancora chiedevano più dati e tutto questo mi sembrava davvero strano per fare un round iniziale”. Alla fine arriva Ithaca, società di Luigi Berlusconi, quinto figlio di Silvio, a cui Mancini è stato presentato da un investitore tedesco. Ithaca guida un round da un milione di euro a cui partecipano diversi angel australiani ed europei. Soldi che servono a provare che l’azienda possa conquistarsi uno spazio in un mercato non ancora esploso alle nostre latitudini.

Mancini collabora da qualche anno con Johnny Mitrevski: insieme hanno lavorato su diversi progetti di e-commerce e hanno maturato una buona esperienza, non senza passare attraverso qualche fallimento. Per capire come migliorare le prestazioni di e-commerce indipendenti nella fasi iniziali, i due raccolgono informazioni da diversi operatori del settore, e individuano la chiave di volta nella dilazione dei pagamenti, trend che in Australia e America è in forte crescita. Così decidono di provarci in Europa e Simone parte per l’Italia. L’inizio non è semplice: contattano un centinaio di venditori e il primo a dire “perché no” è un brand del mondo dei neonati. Un settore in cui la gente si trova a comprare tutte insieme un sacco di cose che serviranno per i primi mesi di vita del nascituro. I primi dati sono incoraggianti e così Scalapay inizia lavorare nel campo di moda e cosmesi. La maggior parte dei clienti sono donne fra i 18 e i 40 anni, lo scontrino medio è di 110 euro, ma all’inizio nessuno crede che la gente possa rateizzare cifre così piccole. I dati però dicono che “Scalapay aumenta il potere di acquisto dell’utente” e così, per esempio, anziché comprare una bottiglietta di profumo da 40 millimetri l’acquirente opta per quella da 100 millilitri e pospone parte del pagamento. “Scalapay cancella la sensazione di colpa che viene generata dall’addebitare sul budget mensile spese non previste”. Il rischio di insoluto è molto più percepito che reale, sostiene Mancini, e comunque non è in capo alla propria azienda: il debito viene scaricato in cartolarizzazioni oppure su un istituto bancario, “a tassi che scendono mano a mano che i dati dimostrano il reale valore del rischio”. L’insoluto reale non è un dato dichiarato, ma Mancini sostiene che sia molto basso.

Dopo aver espanso la propria attività nel campo dei prodotti per la casa e lo sport, negli scorsi giorni, Scalapay ha iniziato ad aggredire il mercato del turismo, forte di ricerche sui proprio clienti secondo cui molti di questi sarebbero interessati a opzioni premium potendo dilazionare parte del pagamento senza interessi. Nel frattempo la startup lavora a un nuovo prodotto con il quale aggredire il mercato americano e inglese, ma senza espandersi nel mondo della tecnologia, che lasciano ad aziende come Apple e Amazon. “Chi compra oggetti molto costosi tende a voler spalmare il pagamento su diversi mesi, non in un paio di rate”.

Scalapay rappresenta un win-win per chi compra e per chi vende: “È sempre stato il mio sogno creare un’azienda del genere – dice Mancini – Un prodotto per funzionare deve costruire un certo tipo di rapporto con l’utente. Noi non vogliamo incentivare l’utente a spendere oltre le proprie capacità, vogliamo creare qualcosa che aggiunga valore e non che lo tolga”.