Comprendere e Proteggersi

C’è una nuova truffa online che colpisce gli italiani, nota come “del curriculum approvato”. Molti utenti ricevono telefonate e messaggi su WhatsApp da aziende che affermano di aver accettato le loro candidature, anche se non hanno inoltrato CV recentemente. La truffa inizia con un messaggio automatizzato o una voce preregistrata che annuncia la selezione del curriculum, invitando a contattare tramite WhatsApp per ulteriori dettagli.

Trasferendosi su WhatsApp, i truffatori si spacciano per reclutatori e offrono lavori facili e ben retribuiti, come visualizzare video o mettere “mi piace” a post su YouTube, promettendo guadagni tra i 3 e i 6 euro per compito. Tuttavia, dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, i truffatori spingono a investire somme sempre più alte su piattaforme di trading con la promessa di guadagni facili. In molteplici casi, i cybercriminali ottengono informazioni personali e dati bancari, per poi sparire una volta ricevuto il denaro.

Per proteggersi da questa truffa, è fondamentale rimanere vigili e non cedere a facili guadagni. Evitare di rispondere a chiamate da numeri sconosciuti, non fornire mai informazioni personali e verificare sempre l’affidabilità dell’azienda attraverso il suo sito ufficiale è essenziale. Le aziende legitime non usano WhatsApp per il reclutamento e non richiedono pagamenti per ottenere un lavoro. Infine, è importante segnalare eventuali truffe alle autorità competenti, come la Polizia Postale.