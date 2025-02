Comprendere e affrontare il disturbo

La vulvodinia è una condizione dolorosa cronica che colpisce fino al 15% delle donne e spesso risulta difficile da diagnosticare. Questa patologia è caratterizzata da dolore persistente o bruciore nella zona vulvare, senza segni evidenti di infezione. Colpisce prevalentemente donne in età fertile, influenzando negativamente la loro qualità della vita, le attività quotidiane e il benessere psicologico. Nonostante la sua diffusione, la vulvodinia è spesso sottodiagnosticata, costringendo le pazienti a convivere con il dolore per anni.

La natura multifattoriale della vulvodinia complica ulteriormente la sua identificazione e trattamento, con potenziali cause neurologiche, genetiche, muscoloscheletriche, infettive e psicologiche. Per affrontare questa complessità, è necessario un approccio multidisciplinare. Il corso “Vulvodinia, uno sguardo oltre la vulva”, ospitato al Policlinico Gemelli, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e formare gli operatori sanitari.

Il programma ha permesso di approfondire strumenti diagnostici e approcci terapeutici innovativi, enfatizzando l’importanza di percorsi di cura personalizzati. Durante l’evento, sono state discusse ricerche in corso e nuove terapie locali, come la terapia del pavimento pelvico e farmaci topici per alleviare il dolore. Inoltre, la sensibilizzazione sulla vulvodinia è stata considerata cruciale, poiché molte donne soffrono in silenzio e spesso non vengono comprese dal sistema sanitario.

In sintesi, il corso ha rappresentato un’importante occasione per medici e professionisti della salute di unirsi nella missione di migliorare la diagnosi e il trattamento della vulvodinia, offrendo soluzioni adeguate e aggiornate alle pazienti.