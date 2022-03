È successo in Georgia, Stati Uniti: un uomo ha speso 57mila dollari per acquistare una carta rara di Charizard del gioco Pokémon

utilizzando i soldi ricevuti come sussidio per il Covid-19. Vinath Oudosmine, 31 anni, aveva ottenuto dal governo 85.000 dollari di indennizzo in seguito alla chiusura della sua compagnia con dieci dipendenti a causa della pandemia, ma 57.789 di questi sono stati usati per acquistare una singola carta da gioco: una prima edizione olografica. Il giudice Dudley H. Bowen ha ordinato a Oudosmine di restituire gli 85.000 dollari e pagarne 10.000 in più, oltre ad avergli assegnato tre anni di reclusione. La carta è stata sequestrata dall’accusa.