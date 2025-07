Comportamento dei dinosauri: danza e corteggiamento nei teropodi

Recenti scoperte nel campo della paleontologia offrono nuove informazioni sul comportamento dei dinosauri teropodi, noti per essere tra i carnivori più grandi della storia. Un articolo pubblicato sulla rivista Cretaceous Research ha messo in luce un’affascinante “arena di combattimento” rinvenuta in Colorado.

Questo sito è caratterizzato da una serie di impronte confuse che indicano come maschi di diverse specie si ritrovassero per esibirsi in movimenti distintivi prima di essere scelti dalle femmine. Gli studiosi, tra cui Caldwell Buntin dell’Old Dominion University, suggeriscono che i maschi preferissero mostrare abilità in movimenti simili a una danza anziché affrontarsi in frenetiche lotte, come avviene in altre specie animali come giraffe e cervi.

Questa forma di esibizione riduceva il rischio di morte durante la stagione degli accoppiamenti, permettendo ai maschi di selezionare caratteristiche fisiche diverse dalla sola forza. Analizzando le impronte, i ricercatori hanno identificato tre movimenti principali eseguiti dai teropodi: un passo indietro, uno laterale e una rotazione antioraria, paragonabile al famoso “moonwalk”.

Il sito, conosciuto come Dinosaur Ridge, risale al tardo Cretaceo, tra i 100 e i 93 milioni di anni fa. Proseguendo con le ricerche, gli scienziati sperano di scoprire ulteriori impronte e approfondire la comprensione delle interazioni sociali di questi affascinanti animali. Nonostante le tracce lasciate, rimane un mistero se i teropodi emettessero suoni o mostrassero colori vivaci, come i loro discendenti odierni, gli uccelli.