Comportamenti gravi di Morgan dietro le quinte di X Factor: parla Fedez

Durante la consegna del tapiro, Morgan ha parlato del suo addio ad X Factor ed ha mosso pesanti accuse a Fedez. Oggi Valerio Staffelli ha raggiunto il rapper, che ha raccontato la sua versione dei fatti. Fedez ha smentito categoricamente le parole del collega ed ha dichiarato che off camera Morgan si sarebbe macchiato di comportamenti gravi, che poi avrebbero portato Sky ad annunciare il licenziamento.

“Le affermazioni sono talmente gravi che io ho già contattato Marco. Gli ho detto che se non smentisce pubblicamente io non ho altro modo per far valere la verità che quello di rivolgermi alla giustizia. Perché io non ho sfiorato Morgan con un dito e non ho tirato pugni al camerino.

Lui dice che la sua epurazione fa parte di un piano dei poteri forti alla cui punta ci sarei io. La verità è un’altra. A me è stato detto che Morgan è stato chiamato da Sky come giudice ad aprile. Io ho subito detto che non avrei voluto Morgan a quel tavolo. Per una serie di motivi, tra cui il comportamento poco professionale dimostrato negli anni e atteggiamenti aggressivi e violenti nelle scorse edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. Io non conto nulla, visto che non lo avrei voluto nella squadra.

Quest’estate lui se ne è uscito con affermazioni omofobe e insulti a me. Sky prende la decisione senza avvisare noi giudici, facendo pensare che noi fossimo d’accordo nel tenerlo, nonostante lui in quel momento non avesse espresso i nostri stessi valori. Se la sono cavata con il discorso della donazione.

Noi giurati non c’entriamo nulla nemmeno con il fatto che è stato mandato via. La decisione l’hanno presa i vertici si Sky senza nemmeno farci leggere il comunicato stampa. Morgan non è stato mandato via per le cose che avete visto in diretta. Non è stato mandato via per le frasi sulla depressione, o per lo screzio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Morgan è stato mandato via per delle cose successe fuori dalla diretta, ma non off camera, comportamenti gravi, molto, molto gravi e cose violente che riguardano non me”.