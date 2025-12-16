Complotto terroristico a Los Angeles

L’FBI ha sventato un presunto complotto terroristico che prevedeva attentati dinamitardi contro veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement a Los Angeles. La procuratrice generale Pam Bondi ha annunciato l’arresto di quattro persone, sostenendo che dietro il complotto ci sarebbe un gruppo di estrema sinistra e anti-forze dell’ordine, operativo a Los Angeles e New Orleans.

Il gruppo, noto come Turtle Island Liberation Front (Tilf), avrebbe pianificato una serie di attentati dinamitardi per la notte di Capodanno nell’area di Los Angeles. Il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha descritto il Tilf come un gruppo estremista motivato da un’ideologia filo-palestinese, anti-forze dell’ordine e antigovernativa. I quattro indagati stavano presumibilmente pianificando attacchi coordinati con ordigni esplosivi improvvisati, prendendo di mira cinque diverse località nell’area di Los Angeles. Una quinta persona è stata arrestata a New Orleans con le stesse accuse.

Gli arresti hanno impedito quello che sarebbe stato un complotto terroristico enorme e orribile nella contea di Orange e a Los Angeles. Il gruppo avrebbe anche pianificato di colpire agenti e veicoli utilizzati dall’Immigration and Customs Enforcement per attuare la stretta sull’immigrazione. Le quattro persone arrestate sono state identificate come Audrey Carroll, Zachary Page, Dante Gaffield e Tina Lai. stato rinvenuto un documento che delineava una serie di attentati denominati “Operation midnight sun”, che prevedeva di collocare zaini contenenti “bombe a tubo” complesse di fabbricazione artigianale in cinque località. I presunti cospiratori hanno compiuto numerosi passi verso l’esecuzione del piano di attentati, compreso un viaggio nel deserto del Mojave per testare dispositivi esplosivi.