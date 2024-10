Complici famosi di Diddy nei guai, l’avvocato svela i nomi: “Denunce ai VIP”

Tony Buzbee, avvocato di 120 vittime di Sean Combs, noto come Diddy, ha rivelato in una conferenza stampa che la lista dei presunti complici del rapper è molto lunga e che i nomi che verranno divulgati saranno scioccanti. In un’intervista con TMZ, Buzbee ha dichiarato che non si conosceranno i nomi questa settimana, ma ci si può aspettare notizie nelle prossime settimane. Il legale ha già preso contatto con alcuni dei presunti complici, ai quali sono state fornite informazioni sulle prove che li riguardano.

Buzbee ha sottolineato che nonostante Diddy non sarà solo nell’affrontare le accuse, ci si aspetta che altre celebrità vengano denunciate per vari motivi. Ha spiegato che chiunque sia stato presente a feste nelle quali erano in atto abusi o l’uso di droghe nelle bevande, e non abbia denunciato tali eventi, sarà ritenuto responsabile. Il legale ha affermato che molte celebrità sapevano cosa accadeva durante questi eventi e che alcuni hanno contribuito a nascondere la verità per ottenere vantaggi personali.

In particolare, Buzbee ha messo in evidenza due categorie di complici: chi ha coperto gli abusi e chi ha assistito senza intervenire, nonostante avesse informazioni su ciò che stava accadendo. Anche se ha parlato dell’eventuale coinvolgimento di celebrità di alto profilo, ha precisato che il suo team sta raccogliendo prove e testimonianze dalle vittime, cercando di risolvere le questioni senza dover ricorrere immediatamente a cause legali pubbliche.

In questo contesto, Buzbee ha evidenziato che è già stato fatto un lavoro di prelievo di dati e prove, e che sono stati inviati avvisi ad alcune delle persone che potrebbero essere accusate. Ha accennato a una serie di persone che potrebbero essere coinvolte, lasciando intendere che il caso avrà sviluppi significativi nei prossimi giorni.

L’argomento ha attirato una notevole attenzione mediatica e Buzbee rimane determinato a far emergere la verità, promettendo che tutto verrà a galla a tempo debito. Concludendo, ha esortato chiunque sia stato presente in quelle feste a farsi avanti, sottolineando l’importanza della giustizia per le vittime coinvolte.