Compliance NIS2 in Italia: sfide e strategie per aziende

La compliance NIS2 rappresenta non solo un obbligo normativo, ma anche una trasformazione significativa dei processi aziendali, in particolare per i grandi gruppi industriali con catene di fornitura complesse. Valeria Prosser, Responsabile Governance, Risk & Compliance di E-phors S.p.A., ha illustrato durante il Rapporto Clusit come la gestione della sicurezza nella catena di fornitura sia cruciale per rispettare la direttiva europea.

Con un’ampia esperienza, anche in Fincantieri, dove gestisce oltre 5.400 fornitori, Prosser ha evidenziato le sfide e le soluzioni per garantire che una così vasta rete rispetti gli standard imposti da NIS2, senza compromettere l’efficienza produttiva. La gestione della sicurezza non può essere centralizzata, ma deve basarsi su un sistema di governance che valuti la maturità cyber di ogni fornitore. Fincantieri adotta un approccio multilivello, utilizzando questionari di maturità per valutare i fornitori e stabilendo requisiti di sicurezza contrattuali sulla base dell’impatto della fornitura.

Un elemento chiave è la dimensione relazionale della compliance, poiché molti fornitori, in particolare esteri, non sono a conoscenza della NIS2. Le grandi aziende hanno quindi il compito di promuovere la consapevolezza e la cultura necessarie per supportare i partner. Questo scambio è fondamentale per evitare malintesi e garantire che tutti i requisiti di sicurezza siano chiari.

La contrattualistica gioca un ruolo centrale, con clausole specifiche per la gestione del rischio e la notifica di incidenti. Fincantieri ha implementato obblighi di notifica tempestiva per ridurre l’impatto operativo.

In un contesto internazionale, la sfida di compliance si amplifica, richiedendo standardizzazioni e formazione per raggiungere una protezione efficace della filiera. La notifica degli incidenti deve essere vista come uno strumento di difesa collettiva, enfatizzando la trasparenza nella gestione degli eventi. Infine, la compliance NIS2 promuove un approccio proattivo che non solo soddisfa le normative, ma costruisce una resilienza sistemica in tutta la catena di valore.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo