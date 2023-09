Completo Set Lenzuola 100% Cotone Tinta Unita (Matrimoniale, Verde Petrolio)

Lenzuola in 100% cotone tinta unita, prodotte interamente in Italia, realizzate con tessuti di pregiatissima qualità. La scelta dei colori segue ricerche attente e meticolose che si ispirano alle tendenze moderne : tinte pastello calde e sobrie espressione del gusto ricercato di SALGIU COLLECTION. MISURE: SINGOLO: SOPRA cm 150X290 – SOTTO cm 90X200 con angoli ed elastico – 1 federa cm 52X82 MATRIMONIALE: SOPRA cm 240X290 – SOTTO cm 180X200 con angoli ed elastico – 2 federe cm 52X82 1 PIAZZA E MEZZA: SOPRA cm 185X290 – SOTTO cm 120X200 con angoli ed elastico – 1 federa cm 52X82 ISTRUZIONI DI LAVAGGIO: Lavabili in lavatrice a 30° SEPARATAMENTE dagli altri capi

29,99 €