Completo Letto Fantasy Italian Bed Linen, Matrimoniale Acquerello

Descrizione Prodotto

Il Completo letto Fantasy è disponibile in molte fantasie ed è realizzato in 100% microfibra sottoposta al trattamento “mano pesca”, che rende l’articolo delicato e soffice al tatto. É inoltre provvisto di attestazione Oeko-Tex, che garantisce la totale assenza di sostanze nocive durante l’intero processo produttivo e l’assoluto rispetto per l’ambiente.

Il completo letto Fantasy è stato pensato, progettato e realizzato interamente in Italia, con colori brillanti e solidi ai lavaggi, che ne consentono un utilizzo continuo e durevole nel tempo.

LOOK FRESCO E MODERNO

Il completo letto è disponibile nella misura MATRIMONIALE e comprende:

– Lenzuolo sopra 240×270 cm

– Lenzuolo sotto 170×200 cm con angolo elastico da 25 cm

– 2 Federe 50×80 cm con patella interna

Dai alla tua camera da letto un look fresco e moderno e scegli la stampa che più preferisci!

LOOK FRESCO E MODERNO

Il completo letto è disponibile nella misura MATRIMONIALE e comprende:

– Lenzuolo sopra 240×270 cm

– Lenzuolo sotto 170×200 cm con angolo elastico da 25 cm

– 2 Federe 50×80 cm con patella interna

Dai alla tua camera da letto un look fresco e moderno e scegli la stampa che più preferisci!

LOOK FRESCO E MODERNO

Il completo letto è disponibile nella misura MATRIMONIALE e comprende:

– Lenzuolo sopra 240×270 cm

– Lenzuolo sotto 170×200 cm con angolo elastico da 25 cm

– 2 Federe 50×80 cm con patella interna

Dai alla tua camera da letto un look fresco e moderno e scegli la stampa che più preferisci!

Misura matrimoniale: lenzuolo sopra 240×270 cm; lenzuolo sotto 170x200cm con angolo elastico da 25cm; 2 federe 50×80 cm con patella interna.

Il tessuto è una morbida microfibra sottoposta al trattamento “mano pesca”, in modo da rendere l’articolo soffice al tatto.

Certificazione Oeko-tex che garantisce l’ assoluto rispetto per l’ ambiente e la totale assenza di sostanze nocive durante l’ intero processo produttivo.

Articolo pensato, progettato e realizzato interamente in Italia, con colori brillanti e solidi ai lavaggi.

Per un corretto mantenimento del prodotto si consiglia il lavaggio in lavatrice a 60 gradi, non candeggiare, non è necessario stirare l’articolo, possibilità di asciugatura a tamburo e possibilità di effettuare trattamento di manutenzione professionale