Completo Lenzuola 2 piazze in Cotone Fantasy, Parure Biancheria Letto Fantasia in Cotone disponibile in più Fantasie Colorate e Originali Misure Maxi Set Letto Matrimoniale Etnic

✅ SET LENZUOLA FANTASIA 100% COTONE: Lenzuola colorate e allegre in puro cotone che garantisce una sensazione di comfort e morbidezza; Lenzuolo sotto con angoli con elastico su tutto il perimetro!

✅ DISPONIBILE IN PIU’ MISURE: Set Singolo (1P): Lenz. Con angoli 90×200+25 cm, Lenz. Sopra balzato 150×295 + 1 federa cm 50×80. Set 1 piazza e mezzo (1P2): Lenz. Con angoli 130×200+25 cm, Lenz. Sopra balzato 180×295 + 1 federa cm 50×80. Set Matrimoniale (2P): Lenz. Con angoli 180×200+25 cm, Lenz. Sopra balzato 250×295 cm + 2 federe 50×80 cm✅ PRODOTTO CERTIFICATO: 100 % puro cotone certificato OEKO TEX che garantisce l’assenza di materiali dannosi per la salute e l’ambiente; 102 gr/m2✅ LAVABILE IN LAVATRICE: Lavare a 30°; Non candeggiare; Seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta✅ SPEDIZIONE TRACCIATA: Acquistando questo prodotto hai diritto ad una spedizione veloce e tracciata; Il nostro servizio clienti è a disposizione per rispondere a qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni