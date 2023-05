Completamente coperto di ustioni per un incendio gatto lotta per la vita

Un povero gatto, ricoperto di ustioni dopo che alcuni malviventi hanno tentato di appiccare un incendio per ucciderlo, sta lottando per la vita.

Cosparso di liquido infiammabile e poi ricoperto di sigarette accese. Questo è stato l’atroce trattamento riservato da alcuni malviventi a un povero micetto di appena undici mesi di vita. Soccorso da alcune persone, che lo hanno portato presso un rifugio della zona, lo sventurato felino è stato subito ricoverato in una clinica veterinaria. La storia di questo gattino, ribattezzato con il nome di “Fotis”, è stata raccontata sulle pagine social dall’organizzazione no profit che sin da subito si è occupata di lui, la Our Farm Sanctuary.

Hanno cercato di dargli fuoco: salvato dall’incendio, il gatto lotta per la vita

I numerosi post con foto e video del piccolo Fotis sono stati condivisi sulla pagina Facebook del rifugio statunitense, all’account @Our Farm Sanctuary.

I fatti si sono svolti a Trotwood, una città degli Stati Uniti d’America situata nello Stato federato dell’Ohio, nella contea di Montgomery. Lo scorso mese, verso la seconda metà di aprile, il gattino, un esemplare maschio di nemmeno un anno di vita dal manto bianco e nero, è stato vittima della crudeltà umana.

Il felino è stato fortunatamente soccorso e portato al rifugio per animali della zona. Le condizioni del micetto sono apparse subito critiche. Ricoverato al Care Center Dayton, clinica veterinaria situata nella vicina città di Dayton, il gatto è stato subito medicato. Ribattezzato con il nome di “Fotis”, che in greco significa “luce” ed è legato alla parola greca “fotyia” che significa “fuoco”, il piccolo ha riportato gravissime ustioni su tutto il corpo e in particolare sulle zampette posteriori. Dopo un mese di cure, pochi giorni fa i veterinari hanno visto finalmente qualche miglioramento: Fotis è più tranquillo e ha iniziato a mangiare e a bere da solo. Come si legge sulla pagina social di Facebook di Our Farm Sanctuary, i medici sperano che il gattino possa essere portato al rifugio per fare poi i controlli veterinari solo due giorni a settimana. Fotis potrebbe aver bisogno di altre sette o otto settimane di trattamento e se le condizioni rimarranno stabili potrà essere in grado di andare in una buona casa adottiva. Le cure mediche per il povero micetto sono state molto costose, per questo Our Farm Sanctuary ha lanciato un appello sui social per chiedere donazioni; maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook @Our Farm Sanctuary.

Anche i gatti domestici spesso possono rimanere ustionati perché esposti a fonti di calore e fuoco, come ad esempio stufe, candele o caminetti. Nel caso di Fotis, però, non si è trattato di un incidente: cosparso di liquido infiammabile per diventare poi bersaglio di alcuni criminali che gli hanno lanciato addosso sigarette accese, il felino ha rischiato di perdere la vita. Le sue condizioni di salute non sono comunque ancora buone, avendo presentato diversi disturbi come la disidratazione, che di frequente insorge dopo un trauma cutaneo. Si può augurare al piccolo gattino di riprendersi il prima possibile, nella speranza che trovi una famiglia in grado di fargli dimenticare la crudeltà umana. (di Elisabetta Guglielmi)