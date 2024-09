Compleanno speciale per Noemi Bocchi, Isabel Totti la sorprende con una speciale sorpresa

Noemi Bocchi ormai è entrata a far parte della famiglia Totti: la dolcissima lettera della piccola Isabel

Il 31 agosto scorso Noemi Bocchi ha celebrato un compleanno davvero speciale. A farle compagnia nel giorno dei suoi 36 anni, l’attuale compagno Francesco Totti, e i loro rispettivi figli. Una giornata baciata dal sole, piena di affetto sull’incantevole isola di Ponza.

La dolcissima lettera di auguri di Isabel Totti a Noemi Bocchi

La coppia, ormai inseparabile da più di un anno, ha scelto di trascorrere questa giornata in famiglia, immersi nelle acque cristalline dell’isola, tra abbracci e tuffi dal sapore estivo. Insieme a loro, i figli di entrambi: la piccola Isabel, nata dal precedente matrimonio di Totti con Ilary Blasi, e Sofia Caucci, figlia di Noemi. Un momento di unione e armonia che dimostra quanto le due famiglie siano ormai vicine, unite da un legame sempre più profondo.

Il momento più tenero della giornata è stato senza dubbio quello immortalato da Noemi Bocchi su Instagram. In un breve video in bianco e nero accompagnato dalla dolce colonna sonora di Senza Parole di Vasco Rossi, la festeggiata ha condiviso con i suoi follower un dolcissimo momento. Isabel Totti ha espresso tutto l’affetto che prova per la nuova compagna del papà, con un tenero “ti voglio bene” e ricordando i bei momenti trascorsi insieme a Los Angeles. Il video si conclude con un abbraccio pieno d’amore tra Noemi e Isabel, un gesto che sigilla il rapporto sempre più stretto tra le due.

Francesco Totti, sempre attento e premuroso, ha voluto omaggiare la sua compagna anche sui social, condividendo alcune foto della giornata trascorsa insieme. Le immagini, accompagnate dalle note di Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni, sono una dichiarazione d’amore pubblica, che testimonia la solidità e la complicità che lega l’ex capitano della Roma alla sua nuova compagna.

Mentre Noemi e Francesco si godono il loro amore, continuano a rincorrersi voci riguardo una possibile gravidanza di Noemi. Se confermata, la coppia potrebbe presto allargare la famiglia, già numerosa e felice. Totti, infatti, è padre di tre figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi, mentre Noemi ha già due ragazzi avuti dall’ex marito Mario Caucci.

Il compleanno di Noemi Bocchi è stata una giornata piena di emozioni, tra abbracci sinceri, parole dolci e il calore di una famiglia che, giorno dopo giorno, si scopre sempre più unita.