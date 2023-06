Compleanno speciale per Maria, a 89 anni circondata dall’amore dei cani

Spopola sui social il video di un compleanno davvero speciale: per i suoi 89 anni Maria ha festeggiato circondata dall’amore dei suoi cani.

Cani e gatti negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre maggiore nella vita delle persone, entrando a far parte delle loro vite e diventando a tutti gli effetti membri della famiglia. Non stupirà allora pensare che, ad esempio, un cane possa essere invitato a una festa di compleanno. La maggior parte degli animali domestici adora infatti le feste, sia organizzate per loro sia organizzate per gli altri. Sui social network spesso vengono condivisi filmati che ritraggono la gioia dei quattro zampe in occasioni festose. Così è stato ad esempio per otto cagnolini che sono stati gli ospiti speciali alla festa di compleanno della loro umana, la signora Maria, che festeggiava i suoi ottantanove anni.

Tanti auguri a Maria per i suoi 89 anni: gli amati cani invitati speciali alla festa di compleanno

Il video delle celebrazioni è stato condiviso su Instagram dalla nipote della signora Maria, Victoria Abeconda, che sul proprio profilo social (all’account ᐯITÓᖇIᗩ ᗩᗷᕮᑎᑕ̧Oᗩᗪᗩ @vitoria. abencoada) posta frequentemente le immagini dei cani di casa vestiti a festa.

Maria vive a Pernambuco, uno stato del Brasile situato nella regione del Nordest del Paese. Qui ha una spaziosa casa con una fattoria annessa nella quale, aiutata dai suoi figli e dai numerosi nipoti, offre rifugio a oltre sessanta animali. Così si legge sul profilo Instagram di Victoria Abeconda: «A mesa mais amada do Instagram! Somos uma familia q cuida de mais de 60 animais» (tradotto in italiano dal portoghese: «Il tavolo più amato su Instagram! Siamo una famiglia che si prende cura di più di sessanta animali»).

La scorsa estate, in occasione dell’ottantanovesimo compleanno di Maria, è stata organizzata una grande festa per festeggiare la ricorrenza. Gli invitati speciali sono stati gli otto cagnolini meticci che vivono insieme a Maria. Il video che ritrae il gioioso momento mostra una tavola imbandita con dolci e pietanze di ogni genere. Attorno al tavolo, seduti educatamente sulla sedia, si trovano i quattro zampe di casa. Alcuni con cappellini festosi, altri con accessori colorati, guardano tutti ora l’anziana signora ora il cibo sul tavolo.

Nessuno dei cagnolini, nonostante si veda chiaramente che desidera mangiare, osa toccare alcuna pietanza sulla tavola, attendendo educatamente di essere serviti e ascoltando la canzone di “buon compleanno” cantata per Maria. La nipote Victoria ha condiviso il momento con i suoi oltre sessantamila follower, che hanno rivolto i loro più calorosi auguri alla festeggiata. La gioia sul volto dell’anziana donna circondata dai suoi amati cani fa comprendere l’importanza di condividere questi momenti con i propri cari, che siano umani o non. Organizzare una festa di compleanno che includa nei festeggiamenti anche i quattro zampe di casa è semplicissimo; basterà solo preparare dei dolcetti appositamente fatti per cani e gatti seguendo facili ricette: gli animali domestici, a differenza di molte persone, saranno felici alla sola idea di trascorrere del tempo con le persone che amano, proprio come i cagnolini di Maria. (di Elisabetta Guglielmi)