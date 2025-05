Compiti delle Vacanze: 250 Milioni Buttati, Parla il Pediatra

Ogni anno, le famiglie italiane destinano 250 milioni di euro all’acquisto di libri per i compiti delle vacanze, con una spesa media di 40 euro per studente. Italo Farnetani, pediatra e sostenitore della libertà durante l’estate, definisce questo investimento “soldi buttati”, sottolineando che i bambini dovrebbero dedicarsi a svago, sport e nuove esperienze piuttosto che a lavori scolastici. Farnetani, noto per il progetto delle ‘Bandiere Verdi’ che segnala le spiagge adatte ai minori, ha ribadito la necessità di abolire i compiti estivi, specialmente al mare.

Il pediatra indica che il caldo estivo rende difficile l’apprendimento e che le ore fresche del mattino non sono ottimali per lo studio. I ragazzi necessitano di tempo libero per essere attivi all’aria aperta e vivere esperienze nuove, utili per il loro sviluppo. Farnetani scuote l’idea che i compiti estivi possano prolungare lo stress educativo; al contrario, sostiene che è fondamentale permettere ai giovani di rilassarsi e ricaricarsi.

Il 23 maggio verranno annunciate le nuove Bandiere Verdi per il 2025, e il pediatra ribadisce che durante le vacanze al mare i compiti sono assolutamente sconsigliati. L’unica attività raccomandata è il nuoto; Farnetani esorta a garantire che i bambini imparino a nuotare, evidenziando che solo il 30% ha buone capacità natatorie. Promuovere la sicurezza in acqua è, per lui, l’unico “compito” utile da assegnare durante l’estate.

Fonte: www.adnkronos.com