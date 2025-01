Compie gli anni il giurista candidato al Nobel per la Letteratura

Corrado Calabrò, giurista e poeta di fama internazionale, compie 90 anni e celebra una vita ricca di contributi nel diritto e nella letteratura. Innovatore del diritto, è considerato il padre del giudizio di ottemperanza e dell’importante legge sul contratto a tempo determinato, in vigore da 40 anni. Ha servito lo Stato con rigore durante il periodo del centrosinistra, collaborando strettamente con Aldo Moro. Tuttavia, accanto alla sua carriera di magistrato, si cela la figura del poeta, celebrato per le sue opere tradotte in 20 lingue e per il suo libro “Quinta Dimensione”, apprezzato a livello globale come un testamento spirituale.

Fin dalla giovane età, Calabrò ha mostrato segni del suo futuro brillante, con un forte legame con il mare e una passione per lo studio. Ricorda lunghe nuotate e notti trascorse con i pescatori in Calabria. Il suo amore per l’astrofisica nasce dallo studio di Einstein a soli quattordici anni. Calabrò si laurea giovanissimo all’Università di Messina e trascorre anni intensi a Palazzo Chigi, dove lavora come capo della Segreteria tecnico-giuridica di Aldo Moro. Il suo ricordo di Moro è di un uomo di Stato con una visione a lungo termine e una straordinaria umanità.

La sua vita professionale non ha mai oscurato la sua vocazione poetica; per Calabrò, il diritto e la letteratura sono intimamente connessi. La scrittura poetica è diventata un rifugio, aiutandolo a fronteggiare le sfide quotidiane. Ha pubblicato 23 libri di poesia e ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, incluso il “Premio Internazionale Escriduende” per “Quinta Dimensione”. La sua poesia, influenzata dal suo legame con il mare calabrese, esplora temi di malinconia, libertà e solitudine.

Nei suoi versi, il mare gioca un ruolo centrale, simboleggiando la bellezza e l’inquietudine. Il suo lavoro ha guadagnato riconoscimenti come la Laurea Honoris Causa di Odessa e il Premio Gustavo Adolfo Bécquer. La critica lo celebra come uno dei più importanti poeti italiani del XX secolo, con Luis Alberto de Cuenca che afferma che Calabrò è l’autore di alcuni dei versi più memorabili degli ultimi sessant’anni. La sua figura rimane un ponte tra diritto e poesia, evidenziando la ricchezza della sua vita e la sua eredità culturale.