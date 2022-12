Compie 94 anni e chiede un solo regalo: la famiglia è incredula

L’uomo sta per compiere 94 anni e per il suo compleanno ha chiesto alla sua famiglia un solo regalo. La richiesta ha sconvolto davvero tutti.

I compleanni sono dei giorni davvero speciali e festeggiarli insieme a chi si ama di più è forse la cosa più importante. Solitamente quando qualcuno compie gli anni siamo sempre molto concentrati a pensare a ciò che si potrebbe regalare al festeggiato per renderlo felice. Solitamente si tratta di oggetti, cose da comprare e da far scartare magari dopo aver soffiato le candeline sulla torta. Ma non per tutti ricevere oggetti è ciò che più fa piacere. Un uomo anziano, padre e nonno di diversi nipoti, sta per compiere 94 anni e per il giorno della sua festa ha chiesto un solo regalo. La richiesta dell’uomo ha stupito davvero tutti!

Il nonno chiede un dono davvero speciale per i suoi 94 anni e la famiglia rimane sconvolta dalla richiesta

Ricevere regali il giorno del proprio compleanno è sempre bello, ancora di più se ciò che si riceve corrisponde ai nostri desideri. Non sempre però ciò che si desidera sono oggetti, spesso può capitare che per la propria festa si abbia voglia di ricevere qualcosa di diverso.

Un uomo anziano si appresta a compiere 94 anni, un traguardo davvero importante, e per il suo compleanno ha chiesto alla famiglia un solo regalo. Qualcosa che per lui è davvero speciale e riesce a renderlo felice più di altro. Alla speciale richiesta dell’uomo la sua famiglia era incredula ma una volta “consegnato” il regalo hanno capito il perché di quel desiderio.

L’uomo è ormai molto anziano e probabilmente nella sua lunga vita ha già ricevuto moltissimi maglioni, libri o altri oggetti di vario tipo. Arrivato al compimento del suo 94esimo compleanno ha ben pensato che di oggetti ne aveva già tantissimi e che invece avrebbe voluto ricevere altro dalla sua famiglia.

Il festeggiato è un felice padre di famiglia e nonno di diversi nipoti. Uno di questi vive insieme ad un bellissimo gatto che lui adora. Lo adora così tanto che ogni volta che va a trovare il nipote passa moltissimo tempo a giocherellare con il felino e sembra che anche il gatto apprezzi la presenza dell’anziano nonno.

Come regalo per i suoi 94 anni, dunque, l’anziano ha chiesto alla famiglia di recarsi proprio a casa del nipote in cui vive il suo amico gatto e di poter giocare insieme a lui!

Una richiesta davvero particolare che ha sconvolto tutti quanti perché non si aspettavano che ciò gli sarebbe bastato. Hanno però dovuto ricredersi una volta arrivati nell’appartamento del ragazzo e una volta visto il sorriso stampato sulla faccia del nonno.

L’anziano, che ormai si muove grazie ad un deambulatore, si è subito avvicinato al gatto e lo ha fatto salire sul suo girello e lo ha portato così in giro per tutta casa.

Il nipote non ha potuto fare a meno di riprendere quel momento in un video che ha voluto poi condividere con tutti gli utenti di internet. In pochissimo tempo il filmato è diventato virale, strappando un sorriso a chiunque lo vedesse! (G. M.)