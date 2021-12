La Iglesia Patolica, il tempio dell’umorismo del comico e circense Leo Bassi, compie 9 anni. La Iglesia Patolica (che letteralmente significa la chiesa del papero) si trova nel quartiere Lavapies di Madrid (l’insegna all’ingresso recita ‘Paticano‘) ed è nata il 28 dicembre del 2012 come “una vera e propria religione devota alla risata, concepita come la più alta espressione del genere umano”.

Ad annunciare il compleanno è lo stesso Bassi (nato da a New York nel 1952 da una famiglia di circensi con alcuni avi italiani e residente da qualche anno a Madrid), con un post sul profilo Instagram della sua ‘chiesa’, dove una foto lo ritrae davanti alla sua cappella-teatro vestito da Papa del Pato (con tanto di mitra con l’icona del papero) insieme ad una enorme torta gonfiabile tempestata di paperelle. Da 9 anni appunto, oltre ai suoi spettacoli tra giocoleria e impegno in tutto il mondo, Bassi tiene ogni domenica la sua ‘messa patolica’, durante la quale non è raro che celebri anche ‘matrimoni’ all’insegna dell’ironia: è successo che sposasse un uomo con se stesso e una donna con il suo cane, per esempio. Tutto nel nome della risata, perché la Iglesia Patolica “difende l’ottimismo e lo spirito ludico”.