Competitività dell’agroalimentare in Puglia: opportunità e sfide

La Puglia si distingue come la regione italiana con il maggior numero di imprese attive nel settore agroalimentare, vantando oltre 1,5 milioni di occupati. Tuttavia, questa potenzialità non si traduce in valore effettivo a causa di alcuni fattori critici, come la scarsa presenza di prodotti a denominazione, gli sprechi e le infrastrutture insufficienti.

La regione contribuisce al 5,4% del valore aggiunto dell’intera filiera agroalimentare italiana, generando 8,1 miliardi di euro, suddivisi tra 4,5 miliardi nel settore agroalimentare e 3,6 miliardi nell’intermediazione e nella grande distribuzione. Nonostante questi numeri, Puglia presenta difficoltà significative, come l’alta richiesta di risorse idriche, essendo l’irrigazione la principale causa di consumo di acqua. Inoltre, la produzione agricola è diminuita del 3,8%, con un impatto maggiore nelle coltivazioni più idrovore.

Tra i prodotti di punta, l’olio d’oliva rappresenta un valore notevole, con oltre 4.400 tonnellate annue di olio dop, contribuendo al mercato con 45 milioni di euro, di cui 20 milioni derivanti dall’export. Anche il vino si distingue, con una produzione superiore del 35% rispetto alla media nazionale, ma il fatturato da produzioni certificate risulta comunque modesto.

Le esportazioni agroalimentari pugliesi hanno raggiunto 2,9 miliardi di euro, mostrando una crescita che supera la media nazionale, ma la regione si posiziona ottava in Italia per valore di export nel settore. Le infrastrutture, sebbene presenti, necessitano di miglioramenti, specialmente per le autostrade e gli aeroporti. Infine, è fondamentale adottare strategie di crescita efficaci per affrontare le sfide del mercato globale, come la lotta all’Italian sounding e l’innovazione tecnologica nella produzione agricola.

