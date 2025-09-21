24.5 C
Roma
domenica – 21 Settembre 2025
Economia

Competenze nell’economia blu: il futuro dei porti in Europa

Da StraNotizie
La Commissione europea sta esplorando il futuro delle competenze nell’economia blu attraverso uno studio che analizza la situazione attuale della forza lavoro e identifica le esigenze formative per gli anni a venire. Questo sforzo avviene in un contesto di trasformazioni significative nei settori della portualità, dello shipping e della logistica marittima, incentivati da digitalizzazione, transizione verde e nuovi modelli di catena del valore globale.

Il progetto, intitolato “Studio per supportare e progettare lo sviluppo delle competenze nell’economia blu”, è parte della strategia europea per un’economia marittima sostenibile e competitiva. Ha due obiettivi principali: colmare il divario tra la domanda e l’offerta di professionisti specializzati e mantenere la forza lavoro europea come punto di riferimento mondiale per innovazione, efficienza e leadership nel settore.

L’economia blu comprende aree come la cantieristica, l’energia marina rinnovabile, la gestione portuale e il trasporto intermodale, creando così occupazione qualificata e valore aggiunto per l’Unione Europea. Tuttavia, si manifestano lacune significative in competenze specifiche: servono tecnici per gestire sistemi complessi di automazione portuale, esperti di logistica digitale e professionisti nella sostenibilità delle catene di fornitura marittime.

Oltre a mappare la situazione attuale, Bruxelles offre raccomandazioni pratiche per sviluppare percorsi formativi mirati e potenziare le collaborazioni tra imprese, istituzioni educative e cluster marittimi. Questo studio fa parte del più ampio Patto europeo per le competenze e sostiene gli obiettivi dell’Unione delle competenze, mirati a preparare il capitale umano per la transizione verde e digitale.

In questo nuovo contesto, i porti si trasformano in piattaforme integrate dove sostenibilità, innovazione tecnologica e specializzazione lavorativa si coniugano, rendendo l’economia blu un elemento centrale per l’industria e la competitività globale.

