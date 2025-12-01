Competenze digitali in Italia

L’82% delle aziende coinvolte in una survey indica l’upskilling sulle tecnologie emergenti come priorità formativa, con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale. Questo dato emerge da una ricerca condotta da Cefriel su 50 aziende italiane di diversi settori e dimensioni.

Oltre l’80% delle aziende intervistate considera l’Intelligenza Artificiale la competenza prioritaria da sviluppare, seguita dalla cultura del dato, dall’uso avanzato di strumenti collaborativi e dalla cybersecurity. Il quadro mostra una duplice esigenza: sviluppare skill innovative e di frontiera, ma al tempo stesso consolidare le competenze digitali di base per garantire una trasformazione omogenea all’interno delle organizzazioni.

L’82% delle aziende coinvolte indica l’upskilling sulle tecnologie emergenti come priorità formativa, seguito dalla diffusione del pensiero critico nell’uso della tecnologia e la formazione di figure tecniche specialistiche. Per soddisfare bisogni sempre più complessi, le aziende adottano un mix di formati, tra cui e-learning e microlearning, formazione in presenza e formazione ibrida.

La formazione risulta efficace quando concreta, applicabile e personalizzata per il settore dell’azienda, e con impatto misurabile sul business. Le aziende indicano chiaramente una richiesta di percorsi pratici, disegnati su misura per adattarsi ai ruoli e alle esigenze reali.

Il principale ostacolo alla formazione di competenze digitali resta il tempo, citato dal 50% delle aziende intervistate, seguito dai cambiamenti organizzativi e la difficoltà di reperire contenuti adeguati. Nonostante le criticità, il 62% delle imprese ha aumentato gli investimenti in formazione digitale nell’ultimo anno, segnando una tendenza netta anche in scenari di incertezza.

I progetti di formazione ad alto impatto includono il Master di II livello del Politecnico di Milano in AI & Data Engineering, il Corso di Perfezionamento realizzato per FiberCop sulle reti di telecomunicazione, l’approccio personalizzato alla data governance di Sorgenia e il percorso biennale realizzato per il Gruppo Enercom. Questi progetti mostrano come la formazione possa essere efficace quando è concreta, applicabile e personalizzata per il settore dell’azienda.