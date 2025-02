COMPETENZE DIGITALI AVANZATE: UTILIZZA LINKEDIN PER OTTIMIZZARE LA TUA CARRIERA

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo: COMPETENZE DIGITALI AVANZATO ? LINKEDIN PER IL LAVORO



Azienda: Gi Group



Descrizione:: Senti la necessità di aumentare le tue Competenze Digitali? Ti piacerebbe svolgere un percorso di formazione gratuito… giusta per te! Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro Filiale di SCHIO organizza un corso di formazione GRATUITO di: COMPETENZE…



Luogo:: Schio, Vicenza